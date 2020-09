Ristiinan Pallon kausi Itä-Suomen Kolmosessa päättyy putoamiseen Neloseen. Asia selvisi sunnuntaina, kun kotkalainen Kymen Pallo löi kotikentällään heinolalaisen Union Plaanin maalein 2–0 ja venytti eron viiteen pisteeseen.

Ri-Palla on jäljellä Kolmosen B-lohkon alaloppusarjassa enää yksi ottelu, joten joukkue ei voi enää nousta sarjan jumbosijalta.

Ristiinalaisten kausi on ollut vaikea. Joukkue on hävinnyt kaikki kolme alaloppusarjan otteluaan. Kolmosen runkosarjassa Ri-Pa saalisti yhden voiton ja lisäksi kolme tasapeliä. Joukkueen akilleen kantapää on ollut puolustaminen, sillä ristiinalaisia vastaan tehtiin runkosarjassa eniten (32) maaleja. Tahti on ollut sama myös alaloppusarjassa, sillä kolmessa pelissä Ri-Pan nuotta on venynyt kahdeksasti.