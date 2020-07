Next Direction voittoon rataennätyksellä — Mikkelin ravirata on jälleen yksi maailman nopeimmista kaviourista

Viikonlopun suoritukset olivat parasta mainosta Mikkelin raviradalle ja viimeistään sunnuntaipäivä osoitti sen, että Mikkelin ravirata on jälleen yksi maailman nopeimmista kaviourista.

Next Directionin St Michel -ajon voittoaika 08,9 on uusi Suomen ennätystulos mailin matkalla ja samalla meni kumoon Varennen vuonna 2002 juoksema rataennätys 09,3.

Next Direction johti lähdön jokaista metriä alusta loppuun asti. Hevosen osaomistaja-valmentaja Timo Hulkkonen oli etukäteen luottavainen hevosen suhteen.

– Vieläkin vähän sydän pompottaa. Edellisen startin jälkeen tunnelmat olivat hyvät. Tiesimme, että hevonen ei voinut suorittaa siellä kovin hyvin. Menneellä viikolla yritettiin pitää ruunan mieli virkeänä.

– Tämän päivän kilpailuun tehtiin varustemuutoksia, jätettiin muun muassa sekki pois, tehtiin muutos balanssiin ja ajettiin jenkkikärreistä. Keulapaikalta ajaminen oli sovittu etukäteen ohjastajan kanssa.

– Koskaan ei voi olla liian luottavainen. Next Direction on luokaltaan hyvä hevonen, mutta ravihevoset eivät ole koneita. Jokaisella on aaltoilua menestymisen suhteen.

– Tämä on isoin kisa, jonka olen voittanut omalla valmennettavallani urani aikana. Jos lähdemme vielä ulkomaille kilpailemaan, niin siinä tapauksessa meiltä lähtee sinne myös omaa porukkaa mukaan, kertoi Hulkkonen.

Jaakko Avikainen St Michel -ajon voittaja Next Direction ja ohjastaja Ilkka Nurmonen.

Next Directionin ohjastaja Iikka Nurmonen kävi tekemässä uusia varusteostoksia vain päivää ennen starttia.

– Aivan mahtavaa, kaikki viritykset tehtiin. Kävin eilen ostamassa uudet silmälaput ja maskin.

– Tänään oli helppoa päästä keulaan. Kierros juostuna oli hyvä tunne, hevonen oli hyvin ohjilla ja kuunteli kuskia. Tänä kesänä se on ollut aiemmin laiskottelija. Viime vuoteen verrattuna hevonen on saanut jaksoa lisää, sillä se jaksaa mennä tasaisen kovaa.

– Tuntuu aika hienolta ajaa ensimmäistä kertaa suomalaisella hevosella alle ysiä. Timo Hulkkonen on ollut isona tukena oman urani aikana, kun olen saanut ajaa hänen hevosiaan. Hän kasvattaa hevosia hyvällä onnistumisprosentilla.

– Voittosumma ja ennätys kertoo Next Directionista paljon, sen tili ei ole vielä täynnä. Uskotaan, että sillä on hieno tulevaisuus vielä edessäkin, totesi Nurmonen.

Toiseksi lähdössä sijoittui kilpailun ennakkosuosikki, italialainen Vernissage Grif ajalla 09,2 ohjastajanaan Alessandro Gocciadoro. Kolmanneksi sijoittui kisan viime vuoden voittaja Makethemark tuloksella 09,3. Petri Salmelan valmentamaa ruotsalaista oria ohjasti Ulf Ohlsson.

Jaakko Avikainen Erittäin tiukan ja tasaisen Eugen Pylvänäisen muistoajon voittaja Mascate Matchin erittäin kokenut ohjastaja Pekka Korpi melkein liikuttui palkintojenjaossa.

Lopputulos tarkistettiin maalikameran kuvista

Eugen Pylvänäisen muistoajon vei HIFK:n raviliigavarsa Mascate Match uudella neljävuotiaiden tammojen Suomen ennätysajalla 1.10,0 mailin matkalla. Maalisuoralla kovan vastuksen antoi Johan Untersteinerin Golden Tricks. Lopputulos tarkistettiin maalikameran kuvista. Kolmanneksi kiri Mika Forssin ohjastama Gerris Trix.

– Tämä oli tiukka kisa. Meidän piti lähteä liikkeelle kovaa ja tänään Mascate Match joutui juoksemaan koko matkan kovaa, kun tähän asti se on päässyt starteissaan aika helpolla. Hevonen on itse kehunut itsensä, se on kaikin puolin helppo hevonen. Olisi hienoa, että tämä tamma jäisi vuoden lopussa järjestettävän huutokaupan jälkeen Suomen raviurheiluun, tuumasi tamman ohjastaja-valmentaja Pekka Korpi.

Ruotsista Suomeen kilpailemaan saapunut Johan Untersteiner antoi täyden tunnustuksensa lähdön voittajalle.

– Meillä oli vaikeuksia lähteä liikkeelle. Juoksu alkoi sujua, kun saimme paikan toiselta radalta. Tänään päästiin näyttämään suomalaiselle yleisölle kahden huippuhevosen taistelu. Tiukalle se meni ja mieluummin me oltaisiin voitettu, kommentoi Untersteiner lähdön jälkeen.

Jaakko Avikainen Eugen Pylvänäisen muistoajon voittaja Mascate Match ja ohjastaja Pekka Korpi.

Don Williams vei nimiinsä St Michel Stayerin ylivoimaiseen tyyliin

Vahva, ranskalaissukuinen ori Don Williams vei nimiinsä St Michel Stayerin ylivoimaiseen tyyliin, uudella Suomen ennätystuloksella 1.12,9. Loppusuoralla radalla näytti liikkuvan vain yksi hevonen ohjastajanaan Ari Moilanen.

– Keulahevoset juoksivat reippaaseen tahtiin, joten en lähtenyt turhaan höntyilemään matkalla. Meno oli helppoa ja hevonen tuli lopun helppoon tyyliin kymppivauhtisessa lopetuksessa.

– Olen ajanut paljon hyviä hevosia ja tämä kuuluu sinne kärkikastiin. Pidemmillä matkoilla tämä on maailmanluokan hevonen, mailille ei ehkä lähtönopeus riitä. Etukäteen oli tiedossa, että hyvän suorituksen jälkeen voisi olla tulossa kutsu Ruotsissa juostavaan Åby Stora Pris -kilpailuun, totesi Moilanen.

Varsakunkku-finaali oli Parvelan Retun ja Hannu Torvisen ylivoimaista juhlaa

Varsakunkku-finaali oli Parvelan Retun ja Hannu Torvisen ylivoimaista juhlaa. Viisivuotias ori Parvelan Retu otti jo kahdenkymmenen perättäisen voittonsa kaviouralla tuloksella 1.24,9. Valmentaja Petri Laine seurasi hevosensa tuttua ja turvallista menoa tallikaarteessa.

– Parvelan Retulla on astutettu tänä vuonna sata tammaa. Ehkä tämäkin on voinut piristää oria entisestään. Nyt aletaan keskittyä derbyyn. Onhan tämä uskomatonta, että alan harrastaja saa tällaisen hevosen.

– Ori oli tänään rauhallinen myös kilpailun aikana. Parvelan Retu on todella lahjakas ja kilpailuhenkinen, jonka takia laukkahyppyjä tulee vielä välillä. Toivotaan, että hevonen pysyy terveenä, niin jonain päivänä se voi kilpailla isojen poikien kanssa. Nuoret hevoset myös oppivat radalla koko ajan ja esimerkiksi traktoreita ori vielä arastelee, kertoi Torvinen vakioajokistaan.

Tammatähden voiton vei Akaasia

Kylmäveristen St Michel Tammatähdessä suomenhevostammat hioivat kuntoaan tulevaa Kuningatarkisaa ajatellen. Voiton vei Markku Hietasen ohjastama, kahden vuoden takainen ravikuningatar Akaasia tammojen kauden kärkituloksella 1.22,5.

– Täytyi vain luottaa hevoseen, vaikka edelliset startit eivät sujuneet hyvin. Näissä hevonen oli vielä tukkoinen. Viimeisen sadan metrin aikana tamma odotteli toisia, mutta tiesin ettei se päästä ketään ohi. Tamma on nyt kantavana Fransista ja uskon, että se tulee tekemään vielä hyvät suoritukset, tuumasi Hietanen.

Toto75:n kakkoskohteessa nähtiin räväkkää menoa vauhdikkaan alkukiihdytyksen jälkeen. Voiton vei lopulta selvästi Olli Koivusen ohjastama Quite Special ajalla 1.11,9. Toiseksi lähdössä sijoittui Johnny Flame, jonka ohjastaja-valmentaja on huippupesäpalloilija Juha Puhtimäki. Puhtimäki sai asiantuntijoilta kiitosta erittäin hyvästä ajotavasta.

– Tämän hevosen kanssa on käyty välillä niin pohjalla, että meno maistui todella hyvältä. Nyt on tunteellinen hetki, on tämä niin hienoa hommaa. Me pidetään pojan kanssa vähän taukoa ja jatketaan sitten, kertoi Puhtimäki varsin liikuttuneena.