Liigaosake on maksettava ensi elokuun loppuun mennessä.

Jääkiekon liigaseura Mikkelin Jukurien taustayhtiö Jukurit HC Oy on tehnyt muutoksia liigaosakkeen maksuohjelmaan. Iltalehti kertoi, että Jukureilla on maksamatta osakkeesta noin 691000 euroa, mutta Jukurien suurimman osakkeenomistajan ja hallituksen jäsenen Heikki Viitikon mukaan summa on kuitenkin vanhentunut.