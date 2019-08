Mikkeliläisellä Maria Kiukkaalla tuplajuhla Joensuussa — Emmeros Bambista uusi ponikuningatar, Thorvald piti kiinni kuninkaan kruunusta

Mikkeliläinen Maria Kiukas jatkoi sunnuntaina siitä, mihin lauantaina Joensuun Linnunlahden raviradalla jäi. Kiukas ohjasti Emmeros Bambin voittoon ja Thorvaldin kolmossijalle, mikä tiesi sitä, että Mikkelissä juhlitaan nyt kahta A-ponien kuninkaallista.

Emmeros Bambi osallistui kuningatarkilpaan ensimmäistä kertaa. Ennakkosuosikkina kilpailuun lähti ME-poni Pomona II, mutta sen osaksi tuli toinen sija.

Eroa Emmeros Bambin hyväksi kertyi sunnuntain 2 140 metrin matkan jälkeen 4,1 sekuntia.

— Emmeros Bambi oli ihan älyttömän hyvä tänään, mutta en kyllä osannut odottaa voittoa. Tammojen lähtö oli niin kovatasoinen, iloitsi Maria Kiukas Hippoksen verkkosivuilla.

Koko perhe juhlii

Ponikunkkarit olivat koko Kiukkaan perheen juhla, sillä Emmeros Bambia valmentaa sisko Sofia Kiukas. Ponin omistaa lahtelainen Nea Fresenius.

Thorvald on ponikuningas jo kolmannen kerran peräkkäin. Toisella osamatkalla se oli reilulta takamatkalta lähdön kolmas, mutta kilometriaika oli joukon nopein.

Thorvaldin omistaa Maria Kiukas itse ja sitä valmentaa sisko Julia Kiukas.

— Thorvald on jo konkari näissä kisoissa ja varsinkin nyt vanhemmalla iällä siitä on tullut ihan kunnon raviponi. Lähteminen on sille kuitenkin edelleen vähän haastavaa, kiihdyttämiseen menee turhan kauan, Kiukas kertoi Hippoksen sivuilla.

Julia Kiukas ohjasti B-ponien poniruhtinattaren tittelijahdissa Dorindahin kolmanneksi.

Poniruhtinattarena jatkoi kouvolalaisen Moona Espon valmentama Amazon, Thorvaldin tavoin kolmatta vuotta peräkkäin. Kilpailu meni tosin jännittäväksi, sillä Odd Mollyyn eroa tuli lopulta vain 0,2 sekuntia.

Poniruhtinaaksi kruunattiin kuopiolaisen Noora Nykäsen valmentama Circo.

Suomen Hippos / Suvi Hakkarainen Maria Kiukas ja Thorvald olivat voittajakehässä ponikuninkaallisina jo kolmatta kertaa.

Polarasta ruunaruhtinas

Lauantain osalähdön jälkeen kuudentena ollut Polara nousi sunnuntain pitkällä 2 600 metrin matkalla ruunaruhtinaaksi. Polara puolusti titteliään viime vuodesta.

Ylivieksassa ajettujen kilpailujen ensimmäisen osalähdön jälkeen Polara oli 0,6 sekuntia Nopsan Vauhtia perässä.

Avauspäivänä kuumana käynyt Polara oli sunnuntaina rauhallisempi ja alleajossa jopa laiska.

— Alleajossa hevonen oli tänään tosi haluton. Eilen se käytännössä vei lämmityksessä kaksi kierrosta, sellainen kultainen keskitie kun löytyisi näiden välillä, ohjastaja Antti Tupamäki sanoi Hippoksen tiedotteessa.

Voittojuoksun jälkeen Tupamäki katsoi taaksepäin ja laski, että etumatkaa tuli riittävästi. Norjalaisvieras Polar Northug nousi vielä toiseksi ohi Nopsan Vauhdin.

— Tuntuu tosi hyvältä. Kun matkalla on ollut myös pieniä vastoinkäymisiä, osaa tätä arvostaa paremmin, Tupamäen kanssa Polaran omistava Janne Tiainen sanoi tiedotteessa.