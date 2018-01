Sykettä Mäntyharjun lentopalloiluun — Passarit pelaa tuplapelit Kisalassa Passarien naiset tavoittelevat paikkaa neljännesvälierissä. Jaakko Avikainen Passarien naiset tavoittelevat jatkopaikkaa 2-sarjassa. Sunnuntaina vastassa on JyväsLentis Mäntyharjussa.

Mikkelin Passarit pelaa molemmat viikonlopun lentopallon 2-sarjan ottelunsa Mäntyharjussa. Naiset kohtaavat JyväsLentiksen ja miehet Liperi Volleyn sunnuntaina Kisalassa.

— Molemmissa joukkueissamme pelaa kolme mäntyharjulaislähtöistä pelaajaa. Haluamme siksi viedä pelit Mäntyharjuun, kertoo Passarien naisten joukkueenjohtaja Matti Räisänen ja kiittelee Mäntyharjun kuntaa ja yhteistyökumppaneita hankkeen toteuttamisessa.

Naisten joukkueessa Mäntyharju-tausta on Ronja Heikkisellä, Tiina Mustosella ja Anni Hannikaisella ja miehissä Niko Vesalaisella, Ville Huoposella sekä Lasse Taumalalla.

Myös naisten valmentaja Jari Heikkinen on mäntyharjulaisia.

— Yksi syy on se myös, että rakastan lentopalloa. Mäntyharju on aiempina vuosina tuottanut lentopalloilijoita Suomen huipulle asti, mutta nyt toiminta on hiipunut. Toivon, että tällä saataisiin taas uutta sykettä Mäntyharjun lentopalloiluun.

Pyhän ilmaispeleissä eniten panosta on Passarien naisten joukkueella. Se on sarjassa kolmantena neljä pistettä jatkopaikasta. Otteluita mikkeliläisillä on kuitenkin kaksi vähemmän pelattu kuin sarjakakkosella Supilla. Sarjaykköseen matkaa on seitsemän pinnaa.

— Sarjasysteemi on aika rankka. Pitää olla kahden parhaan joukossa tai muuten tulee kesäloma, harmittelee Räisänen.

Räisänen on kuitenkin luottavainen, että Passarit raivaa tiensä neljännesvälieriin.

— Mahdollisuudet ovat ihan realistiset. Vielä on viisi peliä jäljellä. Loppuohjelma näyttäisi helpolta viimeistä KoLe-peliä lukuunottamatta.

JyLen jälkeen Passarit saa vastaansa HPK:n, Vehniän Wartin ja KaLen vieraissa ja KoLen kotonaan.

Sunnuntainen vastus JyLe on sarjassa kahdeksantena.

— Lentopallo on kuitenkin ihmeellinen peli. Siinä voi sattua mitä tahansa. Riippuu siitä, minkälaisen joukkueen vastustaja saa kerättyä kokoon ja millaisessa salissa pelit pelataan.

Passarien miehille runkosarjan viimeinen ottelu sarjavitosta LiVoa vastaan on siinä mielessä merkityksetön, että kaikki lohko 3:n joukkueet jatkavat pelejään neljännesvälierissä.

Sikäli taistolla on kuitenkin merkitystä, että se määrä kenet Passarit saa jatkossa vastaansa. Ennen päätöskierrosta Passareille on tarjolla sijat 6, 7 ja 8. Voittamalla LiVon ja PuWon hävitessä oman vierasottelunsa PaUlle, nousisi Passarit kuudenneksi ja välttäisi näin kohtaamasta heti kärkijoukkueet East Volleyn juniorit ja Partion Karpaasit.

Passarit–JyLe sunnuntaina kello 13. ja Passarit–LiVo kello 16. Mäntyharjun Kisalassa.