MiPK:n on parannettava otteitaan torstai-illan ottelussa: "Taktiikassa pitää palata alkuperäiseen ja ryhmitystäkin on petrattava"

Sarjanousija EPS on Pallo-Kissoille uusi tuttavuus.

Mikkelin Pallo-Kissat tavoittelee täyttä pistepottia kahden voitottoman pelin jälkeen, kun se kohtaa tänään torstaina Espoon Palloseuran Urheilupuistossa jalkapallon Kakkosessa. Edellinen 1–1-tasapeliin päättynyt vierailu FC Viikinkejä vastaan on käsitelty Kissa-leirissä ja päävalmentaja Tommi Ekmark uskoo, että heikosta pelistä on otettu opiksi.

– Johtopäätökset on tehty. Meidän pitää olla paljon laadukkaampia pallon kanssa, sanoo Ekmark.

– Taktiikassa pitää palata alkuperäiseen ja ryhmitystäkin on petrattava.

Pallo-Kissoille EPS on uusi tuttavuus. Ekmark on tutkaillut espoolaisten otteita ja tullut siihen tuloksen, että sarjanousija on hyvä joukkue.

– He tykkäävät prässätä ylhäältä. Luvassa on varmasti viihdyttävä ottelu, ennakoi Ekmark.

Sarjassa EPS on vain pisteen päässä MiPK:sta. Maaleja sen verkkoon on tehty neljänneksi vähiten (12).

– Kyllä meidän pitäisi pystyä puhkomaan heidän puolustuksensa. Maaleja itse olemme tehneet varsin hyvin, kertoo Ekmark.

– Laatua pitää vain saada maalintekoonkin enemmän.

– Meillä oli Viikinkejä vastaan paljon paikkoja. Kesonen (Antti-Pekka) ampui yliajalla tolppaan ja Artturi (Lehkonen) kymmenen minuuttia aiemmin, muistelee Ekmark.

Samaan aikaan pelataan Vitosen ylempää loppusarjaa

Illan otteluun Pallo-Kissat lähtee kuta kuinkin samalla kokoonpanolla kuin Viikinkejä vastaan. Poissa ovat edelleen Jaakko ja Ville Teräsranta, Onni Ikonen ja Calvin Damm. Ikosen kausi on kokonaan ohi, mutta Damm saattaa palata riveihin, kun MiPK pelaa seuraavan kerran vasta 18.10. FC Honka Akatemiaa vastaan vieraissa.

Paluun riveihin tekee Nelson Appiah.

Lopullisesti miehistö varmistuu sen jälkeen, kun Ekmark tekee päätöksen siitä, ketkä pelaavat samanaikaisesti käytävässä Vitosen ylemmän loppusarjan päätösottelussa FC LaPan kakkosjoukkuetta vastaan Lappeenrannassa. Kakkosjoukkueen matkaan ovat lähdössä Hugo Kemppainen, Sasu Löytty ja Toni Neuvonen.

Sarjajohtaja Lappee JK:n luovutettua maanantain ottelunsa Kissoille lappeenrantalaisilta evättiin nousumahdollisuus Neloseen.

Näin Kissoille avautunee paikka ylemmälle tasolle.

Luovutuksen syyksi Lappee JK ilmoitti Mikkelissä vallitsevan koronatilanteen ja kieltäytyi siksi pelaamasta ottelua.

MiPK–EPS kello 18.30 Urheilupuistossa.