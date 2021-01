Mikkelin Kampparit pääsee sittenkin tositoimiin lauantaina. Alunperin Kampparien piti kohdata Hänninkentällä Oulun Luistinseura, mutta ottelu siirtyi oululaisjoukkueessa ilmenneen koronavirustarunnan myötä.

Lauantai osoittautui kuitenkin sopivaksi pelipäiväksi aiemmin siirretylle Botnia–Kampparit -ottelulle, joten peli pelataan Helsingin Oulunkylässä kello 17. Otteluun ei voida kokoontumisrajoitusten vuoksi ottaa katsojia.

Kampparit ja Botnia kohtasivat marraskuussa Hänninkentällä. Tuolloin mikkeliläiset olivat terävämpiä maalein 9–2. Botnia on Bandyliigassa kahdeksannella sijalla. Joukkue on kerännyt yhdeksästä ottelusta yhden voiton ja yhden tasapelin myötä kolme pistettä. Kampparit on viidentenä seitsemällä sarjapisteellä.