MP:n kahden kahden viime kauden paras maalintekijä Juuso Liukkonen jatkaa joukkueessa Pieksämäeltä Mikkeliin siirtynyt Juuso Liukkonen on tehnyt kahdessa kaudessa 23 maalia. Vesa Vuorela Isokokoinen Juuso Liukkonen jatkaa rymistelyä MP:n hyökkäyksessä ensi kaudellakin.

Hyökkääjä Juuso Liukkonen, 24, jatkaa Mikkelin Palloilijoiden riveissä ensi kauden. Pieksämäen Savon Pallosta Mikkeliin toissa kaudeksi siirtyneen Liukkosen jatkon myötä jalkapallon Kakkosen A-lohkossa pelaavalla MP:llä on koossa 17 sopimusta ensi kaudeksi.

Liukkonen on ollut MP:n paras maalintekijä kahdella viime kaudella. Kaudella 2015 Liukkonen venytti vastustajan maaliverkkoa 14 kertaa ja viime kaudella yhdeksästi.

— Mennyt kausi oli tietenkin pettymys niin joukkue kuin yksilötasolla. Paljon jäi hampaankoloon, mutta kausi oli myös opettavainen, Liukkonen toteaa.

Erittäin intohimoisena ja omistautuneena harjoittelijana tunnettu Liukkonen asettaa tavoitteekseen pelata mahdollisimman tasaisen kauden ja kehittyä.

— Juuso on ollut kahtena edellisenä kautena joukkueen paras maalintekijä, mutta pienellä hiomisella hänestä on saatavissa vieläkin enemmän irti. Tiedän, että hänellä on kova näytönhalu tulevaa kautta varten, sanoo MP:n valmentaja Janne Wilkman.

MP:n harjoituksiin on ensi viikolla seuran mukaan tulossa näytille niin uusia kuin vanhoja pelaajiakin.

MP:n sopimustilanne 5.1.2018:

Jonne Uronen (mv)

Markus Brusila

Ozeias Graciano

Jiri Haikonen

Mikko Hiltunen

Tomi Janhunen

Tuomas Jerkkola

Mehdi Mohammadi

Sami Kariniitty

Eero Karjalainen

Olli Kilpeläinen

Joonas Kimari

Matti Kohonen

Juuso Liukkonen

Miikka Oinonen

Elliot Simmons

Iiro Äijö