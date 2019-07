Juvalla nähdään lauantaina ensi kertaa naisten Superpesistä — "Pääsarjajoukkueiden on hyvä tehdä peeärrää muuallakin kuin omilla kulmilla"

Juvalla pelataan ensimmäistä kertaa naisten Superpesistä 13.7, kun Lappeenrannan Pesä Ysit ja Kempeleen Kiri taistelevat sarjapisteistä kello 15 alkaen.

Ottelu pelataan Juvan Puistolan pesäpallostadionilla, joka tunnetaan myös nimellä Sininen laguuni. Aiempina vuosina miesten Superpesisjoukkue Kiteen Pallo on pelannut Juvalla kotiotteluitaan, mutta naisten pääsarjatason pesäpalloa ei kunnassa ole ennen nähty.

Pesä Ysien toiminnanjohtaja ja pelinjohtaja Ville Lantta kertoo Pesä Ysien tiedotteessa, että Juvan kunta oli erittäin aktiivinen saadakseen Siniselle laguunille myös naisten pääsarjapesäpalloa.

— Juvahan on perinteinen pesispitäjä, jossa pesäpallokulttuurin juuret ovat syvällä. Juvalla on upea stadion, ja Kitee on pelannut miesten Superpesistä paikkakunnalla aiemmin tänä kesänä. Myös Juvan kunnan johto on ollut erittäin aktiivinen asian suhteen, joten saimme helposti rakennettua kokonaisuuden maaliin.

Kotoisenvärinen kenttä

Kempeleen Kirin pelinjohtaja Mika Takalahdelle Juva on hieman oudompi paikka, sillä mies matkaa joukkueensa kanssa lähes tuntemattomuuteen. Takalahti on kuitenkin tyytyväinen, sillä Juvalta Hyvinkäälle suuntaavalle joukkueelle tulee matkakilometrejä reilut sata vähemmän.

Toivotaan, että Juvakin saa uuden nosteen pesäpalloon. — Mika Takalahti

Jotain tuttua Takalahdelle ja kempeleläisille Sinisellä laguunilla kuitenkin on, sillä kentän väri on tismalleen sama kuin Kempeleen kotikentällä.

— Ensin katsottiin tietenkin, että paljonko sinne on matkaa ja oltiin tyytyväisiä, että säästämme matkakustannuksissa ja ajassa. Toisekseen tiedän Juvan pesäpallokentän ja sieltähän löytyy meille tuttu kentän väri, sininen. Mukava päästä itsekin korkkaamaan uusi pelipaikkakunta ja stadion.

Juvallekin toivotaan uutta pesäpallointoa

Pesä Ysit ovat aiempina vuosina pelanneet kotimaan kamaralla kotiotteluitaan Imatralla ja Haminassa. Näiden lisäksi Ysit pelasivat kesällä 2008 kotiottelun Porin Pesäkarhuja vastaan Viipurissa ja viime kesänä kauden avauksen Espanjan Fuengirolassa Lapuan Virkiää vastaan.

Kumpikin pelinjohtajista on samaa mieltä omien kaupunkien ulkopuolella pelattavien otteluiden hyödyistä.

— Kyllä meidän pääsarjajoukkueiden on hyvä tehdä ”peeärrää” muuallakin kuin omilla kulmilla, ja sitä kautta saattaa lajia paremmin esille sekä saada uusia nuoria innostumaan kansallispelin pariin. Yhteisellä asialla tässä ollaan, kertoo Lantta.

— Kyllähän se on hienoa, että meidän lajia levitetään ympäri Suomen ja sitä kautta voidaan nostattaa jonkinlaista uutta buumia eri paikkakunnille. Tärkeää on, että mahdollisimman monessa Suomen kolkassa olisi hyvässä toiminnassa olevia pesäpalloseuroja. Toivotaan, että Juvakin saa uuden nosteen pesäpalloon, Takalahti kertoo.