Olympialaisten avajaisissa on kaikki draaman ainekset, Pohjois-Korean lippuja ja Kim Jong-unin kuvia poltettiin stadionin ulkopuolella — Seuraa tästä suoraa lähetystä kello 13 alkaen Kuva: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

Pyeongchangin talviolympialaisten avajaiset alkavat kello 13 Suomen aikaa.

Jo ennen kuin avajaiset alkoivat, stadionin ulkopuolella syntyi mellakka. Paikanpäällä oleva Helsingin Sanomien toimittaja Katriina Pajari kertoo, että 800 Pohjois-Korean kisaosallistumisen vastustajaa poltti Pohjois-Korean lippuja ja Kim Jong-unin kuvia. Poliisit meni väliin ja tuli yhteenotto.



Näitä viittä asiaa kannattaa seurata:



1. Miten sujuu Koreoiden yhteismarssi? Maiden välillä on runsaasti jännitteitä, joita on yritetty viime aikoina liennyttää. Pohjois-Korea kuitenkin järjesti sotilasparaatin vain vuorokausi ennen avajaisia.



2. Mikä on vip-aition istumajärjestys? Missä istuu Yhdysvaltojen edustajat? Entä Pohjois-Korean?



3. Onko yleisökatoa? Avajaisten yleisömäärä on suuri arvoitus. Saavatko järjestäjät paikalliset liikkeelle. Lipunmyynti on tökkinyt ennakkoon.



4. Kuinka kylmää on? Pyeongchangissa on ollut reippaasti pakkasta ja monien mielestä nyt on kylmimmät olympialaiset vuosikymmeniin.



5. Kuinka mäkihyppääjä Janne Ahonen onnistuu lipunkantajana? Ahoselle nämä ovat jo seitsemännet olympialaiset.

Seuraa avajaisten live-seurantaa Helsingin Sanomissa.

Jos alla oleva videoupotus ei näy, voit katsoa suoraa lähetystä täällä.

Ismo Uusitupa HS