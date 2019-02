Mikkeliläinen Pirkko Härkönen aikoo seurata kaikki hiihdon MM-kisojen matkat — Kysyimme gallupissa, millaisia odotuksia ihmisillä on Seefeldin kisoista

Kisajännitystä on luvassa kaksi ja puoli viikkoa. Suomi tavoittelee 4 – 5 MM-mitalia. Kaksi vuotta sitten Lahdesta niitä tuli viisi.

Kysyimme Mikkelissä, aikovatko ihmiset seurata MM-hiihtoja ja millaisin odotuksin.



Pirkko Härkönen Mikkelistä sanoo heti, että hän aikoo seurata Seefeldin MM-kisoista kaikki hiihtomatkat.

— Minulla on kodin kautta tullut kiinnostus urheiluun, kun veljet ovat menestyneet urheilussa.

— Odotan, että Krista Pärmäkoski menestyy Seefeldissä. Iivo Niskanen on ollut vähän häilyvä, mutta Risto-Matti Hakolan kanssa he voivat menestyä. Mäkihyppääjiltä en odota mitään, mutta yhdistetyn nuoret miehet voivat yllättää, kun he ovat viimein oppineet hyppäämään, Pirkko Härkönen sanoo.

Pauli Pitkänen Mikkelistä sanoo olevansa enemmän alppihiihdon kuin maastohiihdon seuraaja.

Kari Toiviainen Unto Liukkonen sanoo, ettei ole hiihtokisojen himoseuraaja, mutta aikoo katsoa MM-hiihtoja, jos kisalähetys sattuu sopivasti tulemaan.

— Olen maastohiihtoakin seurannut, mutta se on ollut viime aikoina niin masentavaa seurattavaa.

— Mitaliodotuksista en osaa sanoa mitään, mutta MM-kisoja tulee varmaankin jossain määrin seurattua. Ehkä joku mieshiihtäjä voi tuoda mitalinkin, mutta odotukset eivät ole suuret. Minusta urheilua tulee televisiossa jo liikaa. Jos kansa tarvitsee noin paljon urheilulähetyksiä, eihän siinä sitten mitään. Onhan telkkarissa katkaisija, josta sen voi sammuttaa tai katsoa jotain muuta, Pauli Pitkänen toteaa.

Luotto on Niskaseen ja Pärmäkoskeen

Pertunmaalainen Unto Liukkonen kertoo, ettei ole aktiivinen hiihtourheilun seuraaja.

Kari Toiviainen Pauli Pitkäsen mielestä maastohiihto on suomalaisten kannalta ollut viime vuosina liian masentavaa seurattavaa. Häntä kiinnostaa enemmän alppihiihto.

— Silloin kun sopivasti telkkarissa sattuu kisalähetys tulemaan, saatan seurata. Mutta en ole himoseuraaja.

— Hyvällä tuurilla MM-kisoista Suomi saattaa jonkun mitalin saada. Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski voivat olla mitalikunnossa, mutta yllätyksiäkin voi tulla. En voi sanoa, onko telkkarista liikaa vai vähän urheilua. Jos sitä on liikaa, niin en katso, sanoo Unto Liukkonen.

Mikkeliläinen Arttu Siitari aikoo jonkun verran seurata MM-hiihtoja, jos aikaa katsomiseen jää.

Kari Toiviainen Arttu Siitarin MM-kisojen seuranta riippuu siitä, miten opiskelut ja koulutyöt antavat siihen aikaa. Hän tunnustaa olevansa mieluummin palloilun seuraaja.

— Katson kisoja, jos koulun käymiseltä ja opiskelulta jää aikaa.

— Suomalaisista Iivo Niskasella ja Krista Pärmäkoskella voi olla menestysedellytyksiä. En yleensä hiihtoa hirveän paljon seuraa, mutta varmaan MM-kisoja tulee seurattua. Palloilulajeja katson aktiivisemmin. Maastohiihto ei sinällään hirveästi kiinnosta, sanoo Arttu Siitari.