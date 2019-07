Mikkelin Judon Martti Puumalainen GP-kilpailuihin

Mikkelin Judon Martti Puumalainen on nimetty Suomen joukkueeseen Kroatian Zagrebissa käytäviin Grand Prix-kilpailuihin. GP-komennus on Puumalaisen uran ensimmäinen.

Puumalainen on aiemmin otellut Euroopan cupin ja Open-kilpailuissa, joista parhaana saavutuksena on toukokuinen kolmossija.

— GP-kisoista saa moninkertaisen määrän pisteitä olympiakarsintaan, joten onnistumiset palkitaan nyt. Seitsemän joukkoon sijoittuminen olisi onnistunut debyytti ja ranking-sijoitus puolittuisi sadan paikkaille, Puumalainen pohtii.

Puumalaisen, 22, tämän hetken sijoitus maailmanrankingissa on 186.

Mikkeliläinen vaihtoi täksi kaudeksi sarjaa yli 100-kiloisiin. Kilpailupaino on nyt 123 kiloa.

— Keväällä ja kesällä on pystytty toteuttamaan suunnitelmaa harjoituksissa. Fysiikka on sarjaan huomattavasti parempi kuin alkukeväästä. Massaa on kertynyt tasaisesti reilut viisi kiloa lisää, kestävyys- ja nopeusominaisuudet ovat kehittyneet, Puumalainen kertaa.

Puumalaisen syksyn päätavoite on alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa. Ne kilpaillaan Venäjän Izhevskissä marraskuussa. Ennen Venäjää Puumalaisen on määrä kilpailla Bratislavan ja Tallinnan Euroopan cupissa, joita ennen on vielä harjoitusleiri Unkarissa.