Jääpalloliiton julkaisema linjaus juniorisarjojen loppuun pelaamisesta on ilouutinen Kamppareille, sillä seuran vanhemmat juniorit ovat mukana vahvasti mitalitaistelussa.

Jääpalloliitto päätti, että P15-, P17- ja P21-sarjat pelataan loppuun.

– Pääasia, että nuoret pääsevät pelaamaan vielä tällä kaudella. Junioripuolella isompi juttu on se, että kehitämme heitä pelaajina. Mutta toki tilanne on se, että vanhemmat ikäluokat ovat vahvoja mitaliehdokkaita, seuran toiminnanjohtaja Kimmo Huotelin toteaa.

Kampparien junioreissa menestykseen on osattu tottuakin, sillä mustapaitaiset juniorit ovat kahmineet mestaruuksia ja mitaleita vuodesta toiseen.

Lopputurnaukset jäävät pois

Vanhimpien juniorien P21-sarjaan muutokset eivät ole suuria, sillä sarjassa on ennenkin pelattu pudotuspelit yksittäisinä otteluina. Kampparien osalta sarjan pelaaminen on vaatinut tarkkuutta, sillä moni ikäluokan pelaaja on mukana myös miesten Bandyliigassa.

– Olemme saaneet aika hyvin järjestettyä pelipäivät. Keskimäärin P21-pelaajia on mukana seitsemän, Huotelin sanoo.

P17- ja P15-sarjat sen sijaan menevät uusiksi. SM-sarjat ovat huipentuneet lopputurnauksiin, joista varsinkin P15-ikäluokan turnaus on ollut suuri.

Nyt P17:ssä runkosarjan kaksi parasta etenee suoraan välieriin, ja sijat 3.–6. pelaavat ensin puolivälierät. P15-pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella kohtaavat ylemmän sarjan sijat 3.–4. ja alemman sarjan sijat 1–2.

Kaikki pelit ovat kerrasta poikki.

Kaikissa sarjoissa runkosarjan järjestys määräytyy pistekeskiarvojen perusteella, mikäli kaikkia otteluita ei ehditä pelata loppuu määräaikaan mennessä. Runkosarjojen on määrä päättyä helmikuun viimeisellä viikolla.

Nuorille pelejä

Nuorempien junnujen osalta Suomen mestaruus jää jakamatta. P13-ikäluokan sarjaa pelattu kahdessa lohkossa, joista etelälohkon pelejä ei ole vallitsevissa rajoituksissa voitu pelata ollenkaan.

Idän ja pohjoisen alueen lohko pelataan ohjelman mukaisesti loppuun asti. Jääpalloliitto suosittelee järjestämään ottelutapahtumia tai miniturnauksia, joihin voisivat osallistua myös eteläiset joukkueet.

P11-ikäluokan lopputurnauksen järjestäminen on todettu puolestaan sen verran suureksi koronariskiksi, että sitä ei järjestetä. Turnaus kokoaisi useita satoja ihmisiä yhdelle paikkakunnalle.

Myös P11-ikäluokan joukkueita kannustetaan järjestämään otteluita ja miniturnauksia.

– Rajoitusten mukaan mennään. Ajatus olisi, että voisimme järjestää yksittäisiä pelejä. Nuoremmillekin pelaajille olisi hyvä saada positiivinen mieli kaudesta, Huotelin pohtii.