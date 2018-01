Lisää kilpailijoita ja kilpailua maakuntaviestiin – mikä uudeksi nimeksi? Joukkueiden muodostaminen on jatkossa entistä helpompaa. Viestistä rakennetaan talven suurinta hiihtotapahtumaa. Jukka Laitinen Markku Kaipainen haluaa palauttaa maakuntaviestin sille kuuluvalle paikalle, talven suurimmaksi hiihtotapahtumaksi.

Suur-Savon 74:s ja Etelä-Karjalan 64:s hiihdon maakuntaviestit jäävät historiaan lajinsa viimeisinä. Jatkossa Etelä-Savo ja Etelä-Karjala kilpailevat maakuntien välisestä herruudesta. Nelisen vuotta valmisteilla ollut hanke vahvistettiin lauantaina Suur-Savon maakuntaviestin yhteydessä Pieksämäellä.

Ensialkuun on sovittu neljän vuoden periodista. Missä ensimmäinen yhteinen viesti kilpaillaan, siitä päätös tehdään kuluvan kevään aikana.

— Perinteitä ei ole haluttu katkaista. Vähän vaikea tiehän tämä on ollut, kertoi yksi hankkeen pääarkkitehdeistä, Suur-Savon Hiihdon hallituksen jäsen Markku Kaipainen.

Kaipainen otti itse puheeksi uudistumisen nelisen vuotta sitten, mutta lopullisesti Suur-Savon Hiihto ja Etelä-Karjalan Hiihto pääsivät asiasta yhteisymmärrykseen viime vuoden elokuun lopulla.

Mukaan houkuteltiin myös Kymenlaaksoa, Pohjois-Savoa ja Pohjois-Karjalaa, mutta ne eivät lämminneet asialla ainakaan tässä vaiheessa.

Lyömällä hynttyyt yhteen maakunnat haluavat palauttaa maakuntaviestin sille kuuluneelle paikalla.

Kaipainen sanoo, että Suur-Savossa kaikki tehtiin. Hiihtäjien määrää joukkueissa laskettiin kymmenestä kahdeksaan, hiihtomatkoja lyhennettiin ja joukkueiden osuusrakennetta muutettiin yleisistä sarjoista nuoriin ja veteraaneihin.

Mikään ei kuitenkaan tuonut toivottua tulosta. Kun parhaimmillaan tapahtumaa saattoi ottaa osaa yhteensä nelisenkymmentä A-ja B-sarjan joukkuetta, oli Pieksämäellä enää mukana yhdeksän joukkuetta.

Joukkueiden määrän laskiessa myös kilpailujen taso on heikentynyt.

Jukka Laitinen Juha Hyyryläinen ja Antti Lampinen olivat tyytyväisiä viestin tunnelmiin Pieksämäellä. Hyyryläinen toivoi vain osuuksien olevan nykysiä pidempiä.

Suuri muutos on yksittäisen hiihtäjän mahdollisuus edustaa naapurikuntien joukkuetta maakuntarajojen sisällä. Näin vaikkapa juvalainen hiihtäjä voi edustaa Sulkavaa.

Joukkueita voidaan myös muodostaa vapaammin kuin aiemmin. Hiihtäjän on oltava henkikirjoilla kyseisessä maakunnassa tai edustaa kyseisen maakunnan joukkuetta.

— Tavoitteena on siten saada enemmän joukkueita mukaan ja lisätä kilpailua. Näin toivomme useamman kuin kahden joukkueen taistelevan voitosta, sanoi Kaipainen.

— Ensi vuonna joukkueita voi olla maakunta- ja minimaakuntaviestissä mukana noin 30 ja kilpailijoita 250. Tästä vuodesta määrä nelinkertaistuu. Tämän päälle tulevat vielä harrastesarjat.

— Silloin maakuntaviesti on maakunnan suurin kilpailullinen hiihtotapahtuma.

Sarjajako säilyy entisellään ja matkatkin pysyvät samoina, 3 ja 6 kilometrin pituisina.

— Yksi vaihtoehto on, että kaikki matkat hiihdettäisiin vapaalla. Siitä ei kuitenkaan vielä ole käyty keskusteluja, heitti Kaipainen ilmaan ajatuksen.

Uutta on myös minimaakuntaviestin siirtyminen varsinaisen maakuntaviestin yhteyteen.

— Minimaakuntaviesti on järjestetty keskellä viikkoa ja sen arvo on mennyt niin sanotusti ohi, myönsi Kaipainen.

Uudistuksen myötä minimaakuntaviestiin osallistuvat 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat hiihtäjät pääsevät haistelemaan ilmapiiriä ja vaikkapa tapaamaan idoleitaan.

Maakuntaviestin ohjelmassa pysyy edelleen harrasteviesti, nykyinen tsemppiviesti. Kaikille vapaa tapahtuma hiihdetään neljän hiihtäjän voimin ja 1,5 kilometrin osuuksin.

— Oheisohjelmaa on myös tarkoitus panostaa, kertoi Kaipainen.

Maakuntaviesti sivakoidaan vuorovuosittain Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa. Kisa järjestetään paikkakunnalla, jolla järjestäjillä on antaa takuu lumesta. Tällaisiksi paikkakunniksi Kaipainen lukee tällä hetkellä Mikkelin, Savonlinnan ja Imatran.

Järjestelyvastuu myönnetään vuosittain maakunnan hiihtoseuralle, joka yhdessä kunnan kanssa huolehtii tapahtuman sujumisesta.

Tulevaisuudessa viesti halutaan myös järjestää keskeisillä paikkakunnilla. Maakuntien rajoille kisoja ei olla viemässä, jotta matkat kisapaikkakunnalle eivät käy pitkiksi.

Nimeä uudella viestitapahtumalla ei vielä ole, mutta Kaipainen kertoi saaneensa jo hyviä ehdotuksia.

— Nimiehdotuksia toivomme saavamme yleisöltä, sanoi Kaipainen.