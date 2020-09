Jukurien hyvä viikko päättyi tappioon

Mikkelin Jukurien hyvä harjoitusviikko koronakaranteenin jälkeen päättyi heikkoon harjoitusotteluun KooKoota vastaan. Kouvolalaiset olivat tällä kertaa 1–5 (0–0, 0–3, 1–2) -maalein parempia Kalevankankaan jäähallissa. Mikkeliläisistä maalinteossa onnistui Jakub Galvas siniviivalaukauksellaan.

– Erittäin positiivinen viikko lukuun ottamatta tämän päivän tulosta, tekeminen oli heikkoa. Isossa kuvassa ollaan kuitenkin tyytyväisiä. Korona-aikana joukkue on kasvanut henkisesti kaikessa kurjuudessaan enemmän yhteen kuin se oli ennen karanteenia, totesi Jukurien valmentaja Marko Kauppinen.

– Oli tärkeää saada kaksi peliä peräkkäisinä päivinä ja tuntuma siitä.

Alex Rindell oli joukkueen parhaimmistoa

Avauserän jälkeen näytti siltä, että molemmat joukkueet vielä etsiskelevät maalijyväänsä runkosarjaa varten. Toisessa erässä KooKoo kuitenkin näytti saaneensa jo sihtinsä kohdalleen. Kouvolalaiset maalasivat vajaassa kolmessa minuutissa kolme kertaa maalivahti Sami Rajaniemen selän taakse.

Toisella erätauolla mikkeliläiskannattajat spekuloivat saako viikon sopimuksella maalin suulle hätiin kutsuttu Kai Tillanen vielä näytön paikkaa. Odotus palkittiin, sillä konkarivahti luisteli KooKoon viidennen osuman jälkeen maalin suulle. Tillanen pääsi heti tuleen, kun Jukurit joutui nopeasti alivoimalle. Tillanen selvisi kuitenkin keikastaan kolmella torjunnalla ja nollalla päästetyllä maalilla.

– Mies sanoi, että on ollut huippuviikko, vaikka on ollut vanha mies kovilla. Kunnioitetaan sitä, että saatiin näinkin vaikeassa tilanteessa yhdelle mikkeliläisille ikonille myös peli Liigapaidassa, kommentoi Kauppinen Tillasen onnistunutta tuurauskeikkaa.

Oli tärkeää saada kaksi peliä peräkkäisinä päivinä ja tuntuma siitä. — Marko Kauppinen

Perjantaina hyvin SaiPaa vastaan onnistunut Axel Rindell oli joukkueen parhaimmistoa myös KooKoota vastaan.

– Perjantain peli oli hyvä ja päästiin pelaamaan omaa peliä, mutta KooKoota vastaan laatu kärsi. Pääsääntöisesti jäi hyvä fiilis, totesi puolustaja viikon harjoitusotteluista.

– Pelaamiseen on hyvä tuntuma. Kaksi viikkoa on kuitenkin aika lyhyt aikana. Enemmän se on ehkä tuntunut henkisellä puolella. Oli nasta päästä treenaamaan yhdessä jätkien kanssa.

Lähes kaikilla katsojilla oli suojamaskit kasvoillaan

Katsomossa oli runsaasti tilaa turvaväleille, kun lauantain otteluun oli saapunut vain 246 katsojaa. Lisäksi lähes kaikilla katsojilla oli suojamaskit kasvoillaan.

Jukureilla on edessä viimeinen harjoitusviikko ennen perjantain Liiga-avausta KalPaa vastaan. Lauantaina vastassa on Jyp kotihallissa Kalevankankaalla.

– Paljon jäänyt treenipäiviä välistä, niin pelaamiseen pitää saada toistoja, mutta niin, että ei mennä fyysisen kuorman takia yli. Järki ja kohtuus pitää olla mielessä, perjantai tulee kuitenkin nopeasti, kertoi Kauppinen.

– Kokoonpanoon on varmasti tulossa muutoksia, kun saadaan miehiä sairastuvalta.