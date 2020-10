Mikkelin Palloilijoiden kauden viimeisen kotiottelun päähahmo Jiri Haikonen jätti tyylikkäät jäähyväiset kotiyleisölle. Haikonen onnistui maalinteossa, kun MP tasasi pisteet Vaasan Palloseuran kanssa maalein 2–2 (1–1).

– Mukava oli tänään pelata ja hyvä taistelu molemmilta joukkueilta. Peli oli vähän avointakin ja tilanteita tuli molempiin päihin. Jo ennen peliä oli hyvä fiilis, maalinedustalta ottelun avausmaalin tuikannut Haikonen tuumi.

Mikkelin Palloilijoiden kannattajatoimintakin on osoittanut heräämisen merkkejä tällä kaudella, joskin enemmän äänekästä kannatusta on ollut vierasotteluissa. Urpolassa meteliä pitänyt porukka tervehti Haikosta myös suurella lakanalla ja ottelun päätyttyä Urpolan kentän pimeyttä valaisi myös soihdutus.

– En itse asiassa edes huomannut lakanaa ensimmäisellä puoliajalla, vaikka pelasin siinä edessä, Haikonen naurahti.

– Näin sen sitten, kun tulin toiselle puoliajalle kentälle. Mukava kun tuollainen järjestettiin ja on hienoa, kun katsomosta lähtee ääntä pelissä, kiitteli Haikonen.

Kapteeni lopettaa hyvillä mielin

Mikkelin Palloilijoiden sijoitus Ykkösessä on seitsemäs. Sarjapaikka varmistui ilman repivää taistelua putoamista vastaan. Samalla MP on pystynyt nostamaan omia kasvattejaan kokoonpanoon.

– Tämä on yksi osa syy siihen, miksi voin hyvillä mielin lopettaa. Putoamiseen en olisi halunnut päättää uraa, sillä se ei pari kertaa koettuna ole ollut lainkaan hauskaa. Nyt on hyvä lähteä, kun sarjapaikka varmsitui hyvissä ajoin, Haikonen sanoi.

Uuden MP-sukupolven nousua symboloi myös loppuhetkillä tehty vaihto, kun Haikosen paikan kentällä otti nuori Peetu Kerminen.

Haikonen debytoi MP:n edustusjoukkueessa kesällä 2010. FC Espoota vastaan pelatussa ottelussa Haikonen pelasi keskikentän keskustassa, mutta myöhemmin pelipaikaksi tuli laitapuolustaja.

– Eka peli jäi hyvin mieleen. Se tuli vielä suht nopeasti, kun olin silloin A-junnuissa. Pitkä on ollut matka ja paljon erilaisia kokemuksia, hyviä ja huonojakin on tullut, paljon kavereita saanut ja huippupelaajien kanssa saanut tehdä töitä. Seurakin on kasvanut oman kasvuprosessin aikana, kertasi Haikonen.

Ville Niskanen Ensimmäisen maalinsa Ykkösessä tehnyt Yassin Daoussi on ollut yksi MP:n onnistujia. VPS:n Arttu Nuutisella riitti kiirettä Daoussin kanssa.

Avointa peliä

Urpolan viileähköissä olosuhteissa pelattu ottelu tarjosi vauhdikasta jalkapalloa. Maalipaikkoja syntyi molempiin päihin useita, ja lopulta tasatulos 2–2 oli oikeahko tulos. Samoihin lukemiin päädyttiin aiemmin myös Vaasassa.

– Pelissä näkyi se, että molemmilla ei ollut hirveästi panosta. Puolustussuuntaan ei tehty niin hirveästi töitä. Ihan kiva peli, ja ei tämä valmentajaakaan haittaa. Hyvä päätös pitkän kauden jälkeen kotipeleille, summasi Juha Pasoja.

MP:llä oli ottelun loppuhetkillä useampi maukas tilanne iskeä kolmaskin osuma, mutta VPS-puolustus pystyi katkomaan tilanteet. Lopulta Steven Morrissey pääsi lisäajalla tasaamaan lukemat.

– Se vähän harmittaa, että molemmat maalit tulivat jaksojen lopuissa, mutta toisaalta oli siinä paikkoja aiemminkin, Pasoja kuittasi.

VPS:n Sebastian Strandvall kuittasi avauspuoliajan lopulla Jiri Haikosen maalin. MP tarrasi uudelleen johtoon, kun avausjaksolla pallon tolppaan puskenut Yassin Daoussi niittasi kauden ensimmäisen maalinsa Aatu Mannisen hienosta esityöstä.

IF Gnistan säilyi

Alunperin Ykkösen kauden piti päättyä tähän päivään, mutta ottelusiirtojen vuoksi kausi jatkuu vielä muutaman joukkueen osalta viikon. MP suuntaa ensi viikonloppuna Ouluun pelaamaan, jonka Pasoja määritteli humoristisesti "Palloliiton tarjoamaksi bonusotteluksi".

– Käydään se pyörähtämässä, Pasoja tokaisi.

Sitä, pelaako Haikonen Oulussa, ei kapteeni itsekään osannut vielä sanoa. Joka tapauksessa MP:n kokoonpano lienee melko erilainen Urpolan kamppailuun verrattuna.

Vaikka nousutaistelussa mukana olevat FF Jaro ja FC KTP hävisivätkin, on Oulun suora nousu vielä sinettiä vailla: mikäli FC KTP ottaa jäljellä olevista otteluista (VPS ja FF Jaro) täydet pisteet, on oululaisten otettava MP:ltä vähintään piste, sillä tasapisteissä ratkaiseva maaliero on kotkalaisilla parempi.

FC KTP hävisi kotonaan AC Kajaanille maalein 1–4, mutta vierasvoitto ei pelastanut kajaanilaisia. IF Gnistan säilytti sarjapaikkansa pöllyttämällä Oulunkylässä KPV:n peräti maalein 5–0.