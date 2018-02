Mäntyharju palaamassa pesiskartalle vuoden tauon jälkeen — "Ringissä on parikymmentä pelaajaa" Mäntyharjun Virkistys on anonut paikkaa Maakuntasarjasta. Juva-Pesiksen joukkueiden kokoaminen edistyy. Ville Niskanen Mäntyharjun Virkistys ja Juva-Pesis kohtasivat Maakuntasarjan ottelussa Kisalassa kaudella 2015.

Mäntyharjun Virkistys on tekemässä paluuta pesäpallon sarjoihin vuoden tauon jälkeen. Viime kausi jäi mäntyharjulaisilta väliin, mutta nyt MäVillä on koossa pelaajarunko ensi kesää ja Makuntasarjaa varten. Sarjapaikkaa seura on anonut hiljattain, vahvistaa Pesäpalloliiton Savo-Karjalan aluevastaava Pirjo Mäkelä.

— Ringissä on parikymmentä pelaajaa. Heistä pyritään kokoamaan kesäksi otteluihin aina 12 pelaajan miehitys. Melkeinpä kaikilla pelaajilla on aiempaa taustaa MäVistä, joukkuetta kokoava Jarkko Huilla kertoo.

Joukkue on toistaiseksi harjoitellut kerran viikossa Kisalan sisähallissa. Ulkoharjoittelun pariin päästään, kunhan lumi aikanaan väistyy Mäntyharjun pesäpallokentältä.

— Kisalassa meillä on ollut ihan hyvät olosuhteet, toteaa Huilla.

MäVin riveihin otetaan vielä mukaan lisää miehiä, mikäli pelaaja on joukkueelle vahvistus. Viime kesänä osa mäntyharjulaispelaajista oli Juva-Pesiksen mukana.

— Joukkueessa on nuoria ja kokeneita pelaajia, joten nuoria pelaajia toivottavasti päästään kehittämään kokeneiden avulla, sanoo Huilla.

Juva-Pesis kahdella joukkueella

Juva-Pesiksen joukkueet jatkavat viime kauden sarjatasoillaan. Suomensarjassa pelaavan edustusjoukkueen lisäksi jalkeilla on joukkue myös Maakuntasarjaan. Juvan ja Mäntyharjun perinteisiä maakunnan herruuskamppailuja tosin nähdään korkeintaan harjoituskaudella, sillä joukkueet sijoittunevat eri Maakuntasarjan lohkoihin.

Suomensarjaan Juva-Pesis lähtee edelleen kovin tavoittein, joukkuetta kokoava seuran varapuheenjohtaja Pekka Pohjalainen toteaa. Varmoja menetyksiä ovat Imatran Pallo-Veikkojen paidassa pelaava Konsta Kurikka ja uransa lopettanut Tuukka Martikainen. Muuten Pohjalainen uskoo porukan pysyvän koossa.

— Nimistä voi puhua tarkemmin kuukauden kuluttua, sillä neuvottelut ovat vielä kesken. Kokoamme Juvalle hyvän porukan, jossa on myös uusia kasvoja. Noususta lähdemme pelaamaan, Pohjalainen sanoo.

Juva-Pesiksen Suomensarjan joukkueen peliä johtaa ensi kesänä Mikko Muttilainen. Kakkospelinjohtaja on vielä haussa.

Maakuntasarjassa pelaava Juvan joukkue on rakentunut edustusjoukkueen rinnalla.

— Mäntyharjun pojat eivät ole mukana, mutta muuten vanhoista pelaajista on saatu joukkue kokoon. Lisäksi joukkueessa on pelaajia Savonlinnasta, sanoo Pohjalainen.