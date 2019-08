MiKV:n Jessica Kähärä mukaan Ruotsi-otteluun

Vesa Pöppönen / All Over Press

Mikkelin Kilpa-Veikkojen Jessica Kähärä, 18, edustaa Suomea vuosittaisessa Ruotsi-maaottelussa. Maaottelu käydään ensi viikonloppuna Tukholman Olympiastadionilla.

Kähärä kilpailee naisten maaottelun korkeushypyssä. Muut Suomen korkeushyppääjät ovat Lahden Ahkeran Heta Tuuri ja Tampereen Pyrinnön seitsenottelija Miia Sillman.

— Meillä on vahvat maajoukkueet, vaikka joitakin poisjääntejä on. Poisjäännit liittyvät pääosin urheilijoiden terveystilanteeseen, Suomen Yleisurheiluliiton valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola sanoo tiedotteessa.

Viime vuonna Suomi voitti miesten, mutta hävisi naisten maaottelun.

— Tampereen miesten maaottelu oli hyvä muistutus siitä, että tilastoennusteet eivät maaotteluissa aina toteudu. Silloin miehille povattiin tappiota, mutta toisin kävi. Tukholmassa taistellaan taas tiukasti jokaisesta pisteestä, toteaa Niemi-Nikkola.

Suomen joukkueet maaotteluun:

Miehet:

100 m: Samuel Purola Oulun Pyrintö, Riku Illukka Vantaan Salamat, Konsta Alatupa Kokkolan Työväen Urheilijat.

200 m: Roope Saarinen Esbo IF, Eljas Aalto IF Sibbo-Vargarna, Tuukka Huuskola Esbo IF.

400 m: Eljas Aalto IF Sibbo-Vargarna, Ville Aarnivala Tampereen Pyrintö, Erik Back HIFK.

800 m: Markus Teijula Naantalin Löyly, Ville Lampinen Kenttäurheilijat-58, Joonas Rinne Saarijärven Pullistus.

1500 m: Joonas Rinne Saarijärven Pullistus, Martti Siikaluoma Lahden Ahkera, Tuomo Salonen Espoon Tapiot.

5000 m: Martti Siikaluoma Lahden Ahkera, Hannu Granberg Lahden Ahkera, Miika Tenhunen Nivalan Urheilijat.

10000 m: Eero Saleva Helsingin Kisa-Veikot, Aki Nummela Helsingin Kisa-Veikot, Antti Ihamäki Alajärven Ankkurit.

110 m aj: Elmo Lakka Jyväskylän Kenttäurheilijat, Ilari Manninen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Valtteri Kalliokulju Liedon Parma.

400m aj: Oskari Mörö Esbo IF, Joni Vainio-Kaila Laitilan Jyske, Tuomas Lehtonen Liedon Parma.

3000m ej: Topi Raitanen Helsingin Kisa-Veikot, Eemil Helander Jyväskylän Kenttäurheilijat, Miika Tenhunen Nivalan Urheilijat.

Korkeus: Arttu Mattila Äänekosken Urheilijat, Samuli Eriksson Salon Vilpas, Mika Hietaniemi Espoon Tapiot.

Seiväs: Tomas Wecksten Karhulan Urheilijat, Tommi Holttinen Someron Esa, Mikko Paavola Alajärven Ankkurit.

Pituus: Roni Ollikainen Helsingin Kisa-Veikot, Kristian Pulli Kaipolan Vire, Kalle Salminen Joensuun Kataja.

3-loikka: Simo Lipsanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Topias Koukkula Kangasalan Urheilijat -68, Arttu Tyystjärvi Lappeenrannan Urheilu-Miehet.

Kuula: Arttu Kangas Kankaanpään Seudun Leisku, Tomas Söderlund IF Raseborg, Nico Oksanen Loimaan Voima.

Kiekko: Oskari Perälampi Espoon Tapiot, Juha Lahdenranta Porin Yleisurheilu, Ville Kivioja Nokian Urheilijat.

Moukari: Aaron Kangas Kankaanpään Seudun Leisku, Henri Liipola Someron Esa, Aleksi Jaakkola Vehmaisten Urheilijat.

Keihäs: Oliver Helander IF Raseborg, Lassi Etelätalo Joensuun Kataja, Toni Kuusela Kuortaneen Kunto.

4×100 m: Konsta Alatupa Kokkolan Työväen Urheilijat, Samuel Purola Oulun Pyrintö, Roope Saarinen Esbo IF, Tuukka Huuskola Esbo IF, Willem Kajander Borgå Akilles, Riku Illukka Vantaan Salamat.

4×400 m: Eljas Aalto IF Sibbo-Vargarna, Ville Aarnivala Tampereen Pyrintö, Erik Back HIFK, Ville Lampinen Kenttäurheilijat-58.

Naiset:

100 m: Lotta Kemppinen HIFK, Anniina Kortetmaa Jyväskylän Kenttäurheilijat, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat.

200 m: Hanna-Maari Latvala Jyväskylän Kenttäurheilijat, Lotta Kemppinen HIFK, Anniina Kortetmaa Jyväskylän Kenttäurheilijat.

400 m: Amira Chokairy Helsingin Kisa-Veikot, Jeanine Nygård IF Drott, Eveliina Määttänen Keski-Uudenmaan Yleisurheilu.

800 m: Sara Kuivisto Borgå Akilles, Nathalie Blomqvist IK Falken, Viola Westling Turun Urheiluliitto.

1500 m: Sara Kuivisto Borgå Akilles, Nathalie Blomqvist IK Falken, Reetta Joronen Savonlinnan Riento.

5000 m: Camilla Richardsson Vasa IS, Moona Korkealaakso Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Katarina Skräddar Helsingin Jyry.

10000 m: Johanna Peiponen Rovaniemen Lappi, Katarina Skräddar Helsingin Jyry, Laura Manninen Kenttäurheilijat -58.

100 m aj: Annimari Korte HIFK, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat, Reetta Hurske Tampereen Pyrintö.

400 m aj: Eveliina Määttänen Keski-Uudenmaan Yleisurheilu, Kristiina Halonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Nea Mattila HIFK.

3000 m ej: Camilla Richardsson Vasa IS, Janica Rauma Forssan Salama, Sofie Lövdahl Vasa IS.

Korkeus: Heta Tuuri Lahden Ahkera, Jessica Kähärä Mikkelin Kilpa-Veikot, Miia Sillman Tampereen Pyrintö.

Seiväs: Wilma Murto Salon Vilpas, Laura Ollikainen Varkauden Kenttä-Veikot, Saga Andersson Esbo IF.

Pituus: Taika Koilahti Turun Weikot, Anne-Mari Lehtiö Kenttäurheilijat- 58, Sini Sanaslahti Kaipolan Vire.

3-loikka: Kira Kytölä Esbo IF, Senni Salminen Imatran Urheilijat, Emma Pullola Vaasan Vasama.

Kuula: Senja Mäkitörmä Varpaisjärven Vire, Eveliina Rouvali Kuopion Reipas, Suvi Helin Tampereen Pyrintö

Kiekko: Lotta-Kaisa Eliander Turun Urheiluliitto, Salla Sipponen Keuruun Kisailijat, Sanna Kämäräinen Lapinlahden Veto.

Moukari: Krista Tervo Karhulan Katajaiset, Suvi Koskinen Kauhajoen Karhu, Inga Linna Riihimäen Kisko.

Keihäs: Heidi Nokelainen Joensuun Kataja, Jenni Kangas Seinäjoen Seudun Urheilijat, Jatta-Mari Jääskeläinen Turun Urheiluliitto.

4x100m: Lotta Kemppinen HIFK, Hanna-Maari Latvala Jyväskylän Kenttäurheilijat, Anniina Kortetmaa Jyväskylän Kenttäurheilijat, Johanna Kylmänen Raision Kuula, Jandeh Jallow Oulun Pyrintö.

4x400m: Amira Chokairy Helsingin Kisa-Veikot, Jeanine Nygård IF Drott, Eveliina Määttänen Keski-Uudenmaan Yleisurheilu, Ida Ravaska Veitsiluodon Kisaveikot, Kristiina Halonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Nea Mattila HIFK.

Kilpakävely:

Miehet, 10 000 m kävely: Aleksi Ojala Urjalan Urheilijat, Jaakko Määttänen Espoon Tapiot, Joni Hava Espoon Tapiot.

Naiset, 5000 m kävely: Elisa Neuvonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Enni Nurmi Espoon Tapiot, Hele Haapaniemi Espoon Tapiot.

Nuorten maaottelu:

Pojat 17-v. 5000 m kävely: Jerry Jokinen Naantalin Löyly, Rasmus Lerstrand Vasa IS

Tytöt 17-v. 3000 m kävely: Heta Veikkola Lapuan Virkiä, Eevi-Inkeri Tossavainen Savonlinnan Riento.