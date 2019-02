Jessica Kähärä harkitsee Jyväskylään muuttoa — Olosuhteet viemässä lahjakkuutta Keski-Suomeen

Urheilu on Mikkelin Kilpa-Veikkojen Jessica Kähärän elämässä ykkössijalla. Jopa niin vahvasti, että edessä saattaa olla muutto parempien harjoitusolojen perässä Mikkelistä Jyväskylään.

— Sellaista olen harkinnut. Mikkelissä ei ole omatasoista harjoitusseuraa. Myös puitteet harjoittelulle ovat Jyväskylässä paremmat, perjantaina nuorten yleisurheilijoiden Peugeot-tiimin valittu Kähärä sanoo.

Tiimi tarjoaa urheilijoille ja heidän valmentajilleen taloudellista tukea harjoitteluun.

Kähärä, 17, nousi tiimiin viime kesän alle 18-vuotiaiden EM-kisojen korkeushypyn ja kolmiloikan sekä Nuorten kesäolympialaisten korkeushypyn mitalistina. Hän opiskelee toista vuotta Mikkelin lukiossa, ja neljän vuoden tahdıssa, että aika riittää harjoitteluun.

Kiirettä hän ei aio pitää lajivalinnallakaan. Kolmiloikka, korkeus- ja pituushyppy sekä aitajuoksu pysyvät kilpailuohjelmassa ainakin tämän vuoden.

— En ole lähtenyt viemään mitään yksittäistä lajia eteenpäin. Kaikkea on tehty monipuolisesti. Kisaan monipuolisesti kaikkia lajeja myös ensi kesänä. Niin on tehty tähän asti, eikä se ole ainakaan haitannut.

— Sanoisin, että päinvastoin. Näin olen saanut kehitettyä kaikkia osa-alueita ja vietyä omia ennätyksiä eteenpäin, Kähärä sanoo.

Hallikisat ennätystehtailua

Kuluvan talven hallikisoissa ennätykset ovat paukkuneet 60 metrillä, 60 metrin aidoissa sekä pituushypyssä.

Jyväskylässä hiljattain ponnistettu 632 nosti Kähärän sunnuntaina Oslossa pohjoismaisessa hallimaaottelussa kilpailevaan maajoukkueeseen. Uransa toisen aikuisten maaottelukutsun hän otti vastaan innolla.

— En ole katsonut osanottajalistoja. Lähden tekemään hyvää tulosta ja auttamaan joukkuetta. Oli kiva päästä maaotteluun, eikä naisten pituushypyssä paikka tullut helposti, Kähärä muistutti.

Kähärän pääkilpailu ensi kesänä on heinäkuinen 19-vuotiaiden EM-kilpailu Ruotsin Boråsissa. Tulosrajoja hän on rikkonut jo hallikaudella, ja lisää on luvassa.

— EM-kisojen tulosraja on mennyt jo korkeudessa ja pituushypyssä, ja menee varmaan myös kolmiloikassa, Kähärä kaavailee.

Hallikauden Kähärä huipentaa maaliskuisissa Kuopion ja Joensuun SM-halleissa. Kuopiossa jaetaan aikuisten ja Joensuussa nuorten SM-mitalit.

— Meillä on koulussa vanhojen tanssit perjantaina ennen Kuopion SM-halleja, joten kilpailen siellä vain sunnuntaina. Juoksen pika-aidat ja hyppään korkeutta.

Joensuun kisoja en ole tarkkaan miettinyt, mutta eiköhän siellä ole ohjelmassa kolme hyppylajia, Kähärä sanoo.