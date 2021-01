Mikkelin Palloilijoiden Ykkösen joukkue täydentyy Antti Voutilaisella. Voutilainen, 24, solmi seuran kanssa vuoden mittaisen sopimuksen.

Edelliset kaudet Mikkelin Pallo-Kissoissa pelannut Voutilainen on ollut MP:n mukana jo viime vuoden puolella. Savonlinnalaislähtöinen pelaaja vakuutti MP:n otteillaan.

– On mukava pelata taas MP:ssä. Tavoitteenani oli päästä pelaamaan Ykköstä ensi kaudella. Edellisestä omasta MP:n Ykkösen kaudesta jäi vähän huono maku, kun silloin tipuimme. Nyt on hyvä paikka päästä korjaamaan tilanne ja taistella kärkisijoista, MP:ssä edellisen kerran vuosina 2014–2016 pelannut Voutilainen sanoo tiedotteessa.

Viime kaudella Voutilainen kuului Kakkosen A-lohkossa pelaavan MiPK:n parhaisiin pelaajiin. Voutilainen pelasi kaikkissa MiPK:n 17 ottelussa ja iski viisi maalia.

Pelipaikka puolustukseen

Vasenjalkainen Voutilainen on tullut tunnetuksi nopealiikkeisenä laitapelaajana. MP:ssä pelipaikka putoaa kenttämuodostelmassa hieman alemmas, sillä valmentaja Juha Pasoja kaavailee Voutilaista puolustajan paikalle.

– Hän on eteenpäin voimakkaasti pyrkivä sekä vahva vääntäjä kaksinkamppailuissa ja häneltä löytyy myös hyvä laukaus sekä keskitys. Me tulemme Anttia ajamaan sisään laitapakin rooliin ja uskon, että varsinkin kolmen alakerralla pelatessa wingbackin rooli on hänelle sopiva, Pasoja sanoo tiedotteessa.

Voutilainen oli tyrkyllä MP:n riveihin jo viime kaudella, mutta tuolloin sopimusta ei syntynyt. Viime kaudella MP:n puolustuksen laidoilla pelasivat Jiri Haikonen, Yassin Daoussi ja Matti Kohonen. Haikonen päätti pelaajanuransa ja Daoussin ja Kohosen sopimustilanne on avoin.

– Suunnitelmissa on ollut pieni pelipaikan muutos jo jonkin aikaa, ja mielenkiinnolla mennään kevättä kohti uuden pelipaikan kanssa. Uskon, että pelaan tällä pelipaikalla urani parhaimmat vuodet, vakuuttaa Voutilainen tiedotteessa.