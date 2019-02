Savonian ratkaisu nähtiin loppusuoralla — Waltteri Vinkanharju löi 1,2 sekunnilla Matias Heinosen. Katso tästä tulokset.

Vantaan Hiihtoseuran Waltteri Vinkanharju oli tämänvuotisen Savonian nopein perinteisen tyylin kilpailussa. 35,5 kilometrin kisa ratkesi loppusuoralla, kun Espoon Hiihtoseuran Matias Heinonen jäi toiseksi kirissä.

Aktiiviuransa lopettanut Mikkelin Hiihtäjien Antti Lampinen oli kolmas.

Matkalla oli erilaista lunta. Pelotti miten pidot toimii. — Waltteri Vinkanharju

Vinkanharjun aika 35,5 kilometrin kilpailussa oli 1.30,10, Heinosen 1.30,12 ja Lampisen 1.31,29.

Sekä Vinkanharju että Heinonen hakivat Mikkelistä vauhtia loppukauden kisoja varten.

— Halusin saada pari pitkää kisaa alle, että saisi vähän kuntoa loppukeväälle, kertoi Vinkanharju, joka hiihtää myös sunnuntain kilpailun.

— Mukava oli tänään hiihtää, vaikka keli oli vähän vaikea. Matkalla oli erilaista lunta, pelotti miten pidot toimii, mutta hyvin onnistui.

Antti Lampinen pysyi takana

Matias Heinonen kertoi, että sai Mikkelistä juuri sellaisen harjoituksen kuin halusi, mutta totesi, että loppukiriä on vielä harjoiteltava, jotta Vinkanharju kaatuu jossain vaiheessa.

— Valtsu on ollut hyvässä kunnossa. Tiesin että voittaminen on hankalaa ja olin tyytyväinen, että olin kuitenkin kakkonen. Pidoilla meneminen oli kuitenkin oikea ratkaisu, että saatiin Lampisen Anttiin nousuissa tehtyä ero.

Heinosella on yksi kauden pääkisoista ensi viikonloppuna, joihin mies lähti keskittymään Mikkelin perinteisen kilpailun jälkeen.

— Tarkoitus oli saada hyvä harjoitus ja kunnon nostatus ensi viikon nuorten SM-kisoja varten, jotta sieltä tulisi hyvää menestystä omaa tasoon nähden, mietti Heinonen.

Lampiselle kauden toinen kisa

Antti Lampinen on hiihtänyt numerolappu paidassaan tällä kaudella vain kerran, kun osallistui viime viikonloppuna Vierumäellä 24 tunnin viestihiihtoon.

— Nyt tuli tehtyä kokeilu mihin vanhat pohjat riittää. Joulun aikoihin aloitin hiihtämisen ja Vierumäellä tuli tehtyä talven ainoa tehoharjoitus.

— Ihan kiva, että kestin näinkin hyvin matkassa. Tässä oli kuitenkin ihan tekijämiehiä mukana. Perushiihtoa jaksaa kyllä punnertaa, mutta suorituskykyisyys puuttuu. Kyrönpellon mäissä jäin, kertoi perinteisesti ilman pitoja hiihtävä Lampinen.

Lampisen seuraava kilpailu on Oltermanni hiihto, joka on jäänyt häneltä aikaisemmin aktiiviuran takia väliin.

— Ja katsotaan tarvitaanko minua mukaan maakuntaviestiin.

Savonia hiihto (p)

Miehet yleinen 35,3 km

1) Waltteri Vinkanharju VHS 1.30.10, 2) Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura 1.30.12, 3) Antti Lampinen Mikkelin Hiihtäjät 1.31.29, 4) Lauri Laitinen Mikkelin Hiihtäjät 1.33.50, 5) Jaakko Suutari Kontiolahden urheilijat 1.34.29, 6) Varlamov Kirill 1.35.02, 7) Olli Pennanen 1.35.05, 8) Antti Hartikainen Anjalan liitto 1.36.12, 9) Juho Kareinen Ilomantsin Urheilijat 1.37.57, 10) Juha Kontiainen Helsinki 1.40.24, 11) Jeremias Pirinen 1.43.48, 12) Joonas Turunen Lappeen Riento 1.46.16, 13) Topias Kajan 1.47.03, 14) Aleksey Novoselov 1.48.14, 15) Risto Pasonen Pöyryn Pantterit 1.51.50, 16) Niko Kilpeläinen Mikkelin Kilpa-Veikot 1.53.05, 17) Pekka Väätäinen 1.55.10, 18) Anssi Parviainen Vantaan Hiihtoseura 1.57.25, 19) Juuso Liukkonen Lahden Pyöräilijät 1.58.49, 20) Jere Siivonen Pirkkalan hiihtäjät 2.02.06.

Miehet 40 35,3 km

1) Aleksandr Shabunin KLLG 1.36.47, 2) Jarkko Jauho Joutsenon Kullervo 1.40.18, 3) Magnus Hellström Kyrkslätt IF 1.41.14, 4) Jan Kiljunen Vantaan Hiihtoseura 1.44.51, 5) Tuomo Häyrynen 1.44.55, 6) Mikko Turunen Leppävirran Viri 1.49.05, 7) Ville Taipale 1.49.30, 8) Tero Karppinen Valkeala 1.53.15, 9) Antti Saalasti Saalastin lomamökit 1.56.51, 10) Jari Ihonen Espoo 2.00.05, 11) Juho Halinen Someen Erä-Ässät 2.00.31, 12) Marko Palhomaa Aitoasunnot 2.05.09, 13) Henrik Yli-Seppälä 2.09.11, 14) Pasi Määttä 2.10.40, 15) Marko Koponen 2.14.56.

Miehet 50 35,3 km

1) Jarmo Kuusitaipale Kontiolahden Urheilijat 1.37.20, 2) Kari Ikonen Ilomantsin Urheilijat 1.37.47, 3) Seppo Rellman sysmän sisu 1.39.25, 4) Pekka Manninen Rantasalmen Urheilijat 1.39.33, 5) Raimo Hämäläinen Ilomantsin Urheilijat 1.40.31, 6) Osmo Jahkola EHS 1.40.41, 7) Petri Heinonen Espoon Hiihtoseura 1.44.17, 8) Alexey Mazurov MazurovTeam 1.44.32, 9) Mika Keronen 1.44.46, 10) Jari Turunen 1.45.17, 11) Andrei Larionov Lahden hiihtoseura 1.45.36, 12) Jukka Haverinen Vantaan Hiihtoseura 1.47.53, 13) Jukka Mursinoff Rajan Urheilijat 1.49.49, 14) Marko Punavaara 1.50.04, 15) Antero Vesalainen Pertunmaan Ponnistajat 1.50.14, 16) Turkka Teräväinen Nyytinvenyttäjät 1.51.33, 17) Jussi Särkkä YLE 1.57.24, 18) Ari Leppänen polvijärven vauhti 1.59.05, 19) Eero Karhula 2.03.56, 20) Arto Alajääski 2.05.33, 21) Pasi Surakka STC Jyväskylä 2.07.40..

Miehet 60 35,3 km

1) Arto Purho Anjalan Liitto 1.47.53, 2) Jukka Kemppainen Kajaanin Suunnistajat 1.49.05, 3) Raine Alajääski 1.49.59, 4) Seppo Hurri 1.50.40, 5) Hannu Väänänen maaninka 1.51.03, 6) Arto Seppänen Enonkosken Urheilijat 1.57.52, 7) Seppo Hietanen Vantaan Hiihtoseura 1.59.22, 8) Esko Kissi Myllykoski 2.02.27, 9) Kari Paukkunen 2.03.01, 10) Markku Mentula 2.03.41, 11) Rune Svärd Porvoo 2.04.27, 12) Jouni Siitonen 2.04.42, 13) Tapio Rummukainen VARKAUS 2.04.47, 14) Juha Putkonen Mikkelin Kilpa-Veikot 2.11.00, 15) Toivo Saastamoinen 2.14.25, 16) Johannes Vaakanainen Keravan urheilijat 2.16.24, 17) Pertti Jäppinen Porvoonurheilijat 2.17.01, 18) Tauno Myllymäki LTH 2.19.19, 19) Matti Kasanen KarTri 2.19.58, 20) Juha Siikanen 2.20.24.

Naiset yleinen 35,3 km

1) Hanna-Mari Siivonen Pirkkalan hiihtäjät 1.55.57, 2) Noora Ilola Imjärven teräsreis 1.58.34, 3) Soile Koskela VHS 2.04.33, 4) Johanna Liukkonen 2.17.58.

Naiset 40 35,3 km

1) Marika Kittilä Rovaniemen Maratonhiihtäjät 2.07.28, 2) Helinä Turtinen 2.08.36, 3) Katja Nisukangas Sysmän Sisu 2.09.55, 4) Marjaana Jaakonsaari Tampereen Hiihtoklubi 2.14.41.

Naiset 50 35,3 km

1) Anu Turpeinen 2.00.19, 2) Mirva Pynnönen Metsänhoitopalvelu M.Pynnönen 2.06.43, 3) Tatiana Larionova Lahden hiihtoseura 2.09.45, 4) Anita Hämäläinen 2.19.50, 5) Merja Myllymäki LTH 2.24.00.

Naiset 60 35,3 km

1) Teija Murtomäki LTH 2.10.11, 2) Tuija Rantalainen 2.54.22.

Retkisarja 35,3 km

1) Ismo Kovanen E-S Hevosenomistajat 1.44.56, 2) Harri Tuhkanen 1.47.21, 3) Timo Hämäläinen 1.54.30, 4) Rauno Kuokkanen 2.00.01, 5) Harri Smolander 2.01.35, 6) Timo Kareinen Ilomantsin Urheilijat 2.02.03, 7) Arto Pulkkinen 2.03.11, 8) Juha Lyytikäinen 2.03.52, 9) Emma Puustinen 2.07.40, 10) Jarkko Putkonen Tupalan Rymy 2.09.31, 11) Kai Sormunen 2.09.58, 12) Anna Kuikka 2.10.48, 13) Arto Jokinen 2.10.49, 14) Hannu Jääskeläinen 2.12.06, 15) Jouni Karppi RRR 2.13.48, 16) Mikko Karvonen UPM-PELLOS 2.16.54, 17) Seppo Myyryläinen 2.17.17, 18) Seppo Pigg mesta oy 2.18.07, 19) Esa Virolainen 2.19.38, 20) Jukka Taskinen TasMutRessut 2.23.36.

Retkisarja 20,3 km

1) Heikki Hämäläinen Suur-Savo 1.00.05, 2) Juho Himanen Tilintarkastus Inkeröinen & 1.01.41, 3) Pertti Kosunen Rantasalmen Urheilijat 1.08.09, 4) Juha Pasonen NAVI 1.11.23, 5) Soile Kaipia Lappeen Riento 1.14.15, 6) Jari Tuviala 1.16.59, 7) Erkki Alanen 1.17.30, 8) Risto Honkanen SMC Automation 1.17.58, 9) Mika Parviainen UPM-PELLOS 1.19.19, 10) Heino Lipsanen EsLi 1.21.56, 11) Mikke Paajanen Anteromiguelos 1.24.03, 12) Ville Alanen 1.25.02, 13) Juha Niemistö ViPa 1.29.57, 14) Else Onali-Salo Joutsan Pommi 1.30.37, 15) Juha Hanni 1.31.55, 16) Pekka Peltonen 1.32.53, 17) Erkki Seppälä 1.33.38, 18) Anne Karvonen 1.40.04, 19) Pauli Mönkölä 1.41.01, 20) Liisa Orbinski 1.43.34.

Retkisarja 12,3 km

1) Timo Kohvakka Mipro 35.23, 2) Katariina Neuvonen Mikkelin Hiihtäjät 35.26, 3) Anniina Neuvonen Mikkelin Hiihtäjät 36.19, 4) Netta Tuhkanen Rantasalmen Urheilijat 37.18, 5) Reijo Piira KeP 48.28, 6) Markus Leinonen Team Leinonen - training and se 49.25, 7) Turkka Ehramaa meark Oy 58.32, 8) Hannu Korkka 58.52, 9) Janika Piispa 1.01.23, 10) Tuija Partanen UPM-PELLOS 1.02.12, 11) Pekka Petttinen 1.05.30, 12) Kari Rämö 1.08.48, 13) Maija Rahja 1.13.06, 14) Osmo Marttinen 1.13.30, 15) Minna Nordström 1.18.11.

Retki 12,3 km alle 16-vuotiaat 12,3 km

1) Veikko Korpikallio 42.53, 2) Iida-Emilia Karhula 43.37, 3) Jemina Turunen Lappeen Riento 52.34, 4) Oosa Kantanen Juvan Urheilijat 1.00.26, 5) Sirja Himanen 1.00.28, 6) Jooa Kantanen juvan Urheilijat 1.05.26, 7) Jasmin Turunen Lappeen Riento 1.21.16.