Hyökkääjä Jesper Piitulainen jatkaa Jukureissa seuraavat kaksi kautta

Hyökkääjä Jesper Piitulainen, 28, jatkaa Jukureissa seuraavat kaksi kautta. Jukurit solmi Piitulaisen kanssa jatkosopimuksen, joka ulottuu kevääseen 2022.

Jukurien varakapteenina neljä kautta toiminut Piitulainen on Sapkon kasvatti. Hän pelasi Jukureissa Mestistä ensimmäistä kertaa kaudella 2011—2012, ja on kuulunut joukkueeseen koko sen ajan, kun Jukurit on ollut SM-liigassa.

Yhteensä Piitulainen on pelannut yli 380 Liigan runkosarjaottelua ja lähes 30 playoffs-peliä Jukurien, Lukon ja Saipan paidassa.

Piitulainen oli viime syksynä loukkaantumisen vuoksi sivussa lähes puolet otteluista. Tällä kaudella hän on tehnyt 20 pelaamassaan ottelussa tehot 6+4=10.