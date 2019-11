Jukka Toivakka jättää tehtävänsä Jukureissa, mikäli vapausrangaistus jää lainvoimaiseksi tuomioksi — Jatkaa seurassa toistaiseksi

Jääkiekon SM-liigassa pelaavan Mikkelin Jukurien taustayhtiön Jukurit HC Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan, että Jukka Toivakka jatkaa toistaiseksi seuran tehtävissä. Toivakka on Jukurien toiseksi suurin osakkeenomistaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja on toiminut myös yhtiön toimitusjohtajana syyskuusta lähtien.

Toivakka sai viime viikolla Etelä-Savon käräjäoikeudessa kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeustuomion virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Tuomio ei ole lainvoimainen, sillä Toivakka on ilmoittanut valittavansa tuomiosta hovioikeuteen.

Käräjäoikeuden mukaan Toivakka hermostui saamastaan pysäköintivirhemaksusta ja kiihdytti autoaan sen verran nopeasti pysäköinninvalvojan suuntaan, että tämä joutui väistämään autoa. Oikeuden mukaan tekoa oli ajosuunnan ja muutenkin pidettävä tahallisena ja uhkaavana. Toivakkaa oli syytettynä myös pahoinpitelystä, mutta tämä syyte hylättiin. Toivakka oli jättänyt pysäköintimaksun maksamatta pesulassa asioidessaan.

Jukurien hallituksessa on sovittu, että Toivakka jättää tehtävänsä välittömästi, mikäli lainvoimaiseksi tuomioksi jää vapausrangaistus. Hallitus on myös Jukurien tiedotteen mukaan linjannut, että Toivakka voi jatkaa tehtävässään toistaiseksi, sillä oikeudessa käsiteltävät asiat eivät liity hänen työtehtäviinsä Jukureissa.

— Jukurit katsoo osaltaan tapauksen tältä erää käsitellyksi, eikä kommentoi asiaa enempää, tiedotteessa todetaan.

Toivakka toimii myös Suomen Jääkiekkoliiton varapuheenjohtajana.

