Mikkelin seudulla asuvilla ei ole suuria suomalaisodotuksia yleisurheilun MM-kisoihin — Kisat alkavat perjantaina Qatarin Dohassa

Yleisurheilun MM-kisoissa on jaossa mitaleja 25 eri lajissa. Dohaan lähtee 21 suomalaista urheilijaa. Kisojen avauspäivänä kuusi suomalaista karsii jatkoon pääsystä. Ilta huipentuu kahden suomalaisnaisen maratonfinaaliin.

Kysyimme Mikkelissä kiinnostaako yleisurheilu ja odottavatko ihmiset Dohasta suomalaismenestystä.

Veli-Matti Uuksulainen Juvalta on entisenä kiekkomiehenä kiinnostunut myös yleisurheilusta.

Kari Toiviainen Veli-Matti Uuksulaista kiinnostaa yleisurheilu ja suomalaisten menestys.

– Kenttälajit erityisesti ovat niitä, jotka kiinnostavat. Entisenä kiekkoilijana ja lentopalloilijana yleisurheilun MM-kisoja tulen varmaan katsoneeksi mahdollisuuksien mukaan.

Suomalaiskansalliseen tapaan keihäänheitto on hänen suosikkilaji.

– Suomalaisten menestys on vaihteleva. Sen verran tiukkaa taistelu on eri lajeissa, mutta keihäsmenetystä toivon ja naisten aidoissa voi olla loppukilpailusauma, Uuksulainen ennustaa.

Suomalaismenestystä toivotaan

Mikkeliläinen Harri Taskinen sanoo seuraavansa yleisurheilun MM-kisoja.

Kari Toiviainen Harri Taskinen sanoo seuraavansa yleisurheilun MM-kisoja sen mukaan, miten työajat antavat siihen mahdollisuuden.

– Kisat kuuluvat ohjelmaan sen mukaan, miten työnteolta aikaa jää varsinkin, jos lähetysajat ovat illalla. Yleisurheilu kiinnostaa.

Hän sanoo olevansa aika innokas yleisurheilun seuraaja, kun oma poika harrastaa pituushyppyä.

– Tietenkin suomalaismenestystä kisoista aina toivoo. Miesten ja naisten kolmiloikka on suomalaisittain kiinnostavia lajeja. Keihäässä Oliver Helander voi yllättää, jos käsi on kunnossa. Myös naisten pika-aidat on suomalaisittain kiinnostava, kun siellä on kolme suomalaista, Harri Taskinen sanoo.

Naisten pika-aitoihin kohdistuu odotuksia

Marja Kauppinen Mikkelistä kertoo, että urheilu häntä kiinnostaa, vaikkei välttämättä yleisurheilu olekaan ykkösenä.

Kari Toiviainen Marja Kauppiselle yleisurheilu ei ole kiinnostuksessa ykkösenä. Hän kuitenkin toivoo menestystä suomalaisille keihäänheittäjille ja naisten pika-aitureille.

– Jos pitää sanoa oma kiinnostus yleisurheilusta, olisiko se noin 50 prosenttia. Seuraan kisoja, jos ne omaan aikatauluun sopivat. Mutta mitenkään orjallisesti en aio niitä seurata.

Hänellä ei ole suuria odotuksia suomalaismenestyksestä.

– Perinteisesti keihäs on ollut suomalaisittain kiinnostava laji, mutta en osaa sanoa mitään suomalaisten mahdollisuuksista. Tietenkin suomalaisnaisten aitajuoksijoille toivon menestystä, Marja Kauppinen sanoo.

Mikkeliläinen Eero Väisänen sanoo olevansa kiinnostunut yleisurheilun MM-kisoista ja katsovansa niitä.

Kari Toiviainen Eero Väisänen seuraa yleisurheilua kiinnostuneena penkkiurheilijana, mutta ei odota Dohan MM-kisoilta erityistä suomalaismenestystä.

– Tietenkin suomalaislajit aina kiinnostavat, vaikka niistä ei menestystä tulekaan. Penkkiurheilijana aion kisoja katsoa.

Väisäsenkin mielessä keihäänheitto on suomalaisittain aina kiinnostava laji.

– Nyt siellä on muitakin seurattavia lajeja, kun on hyviä kolmiloikkaajia ja naisten pika-aidat. Mutta eihän meidän mitaleita tarvitse kisoista odottaa, mutta seurataan kisoja siitä huolimatta, Eero Väisänen kehottaa.