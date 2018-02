Kampparit metsästää toista kiinnitystä: "Tiedä vaikka jatkaisimme samalla taktiikalla" Kampparit metsästää toista voittoaan välierissä JPS:ää vastaan. Risto Hämäläinen Kampparien 21-vuotias Esko Liukkonen on tehnyt tällä kaudella todellisen läpimurtonsa.

Kampparit hakee lauantaina Hänskissä välieräsarjan toista voittoaan JPS:stä. Keskiviikkona pelatussa ensimmäisessä ottelussa osumaa ottanut Esko Liukkonen on parsittu pelikuntoon ja näillä näkymin Kampparit pääsee lähes parhaalla mahdollisella kokoonpanolla lauantain kotiotteluun.

— Sain polveen pienen tällin, mutta ei mitään vakavampaa. Pystyin pelaamaan loppuun saakka, vaikka pieni huili siinä tuli kesken pelin, Liukkonen kertoo.

Mikkeliläiset avasivat ottelusarjan 4–3 -voitolla keskiviikkona Jyväskylässä. Voitto perjantaina veisi heidät jo ottelun päähän finaalista.

Pystyin pelaamaan paljon vapaammin sen koko sarjan.

— Saatiin hieno avaus tähän sarjaan. Voitto oli kyllä kovan työn takana, kertoo Kampparien päävalmentaja Antero Levänen.

Ensimmäinen pudotuspelimaali vapautti peliä

Keskikentällä pelaava ja Kampparien nuorimpaan kaartiin lukeutuva Liukkonen on lyöynyt itsensä läpi tehden pisteet 6+10. Liukkonen sanoo, että tällä kaudella kehitystä piti tapahtua, jotta joukkueella on mahdollisuus pärjätä.

— Tässä on ollut parin vuoden aikana räikeäkin tuo sukupolvenvaihdos. Vanhempia pelaajia on lopettanut ja uusia nostetaan koko ajan tilalle. Niin se on mennyt pitkään.

Kaksi Liukkosen kuudesta maalista syntyi puolivälierien ensimmäisessä ottelussa Torniota vastaan. Erityisesti nopea avausmaali maistui 21-vuotiaalle Liukkoselle.

— Kyllä se tuntui hyvältä ja varsinkin se ensimmäinen maali vapautti itseäni paljon. Pystyin pelaamaan paljon vapaammin sen koko sarjan.

Kampparit täyttää kentän hyvin Hänskissä

Keskiviikkon avausvoiton arvoa korostaa se, että riveistä olivat poissa sairastelleet Joni Maaranen, Jari Purovirta ja Mikko Pulkkinen. Näin Levänen joutui rustaamaan ryhmityksen uusiksi. Esko Liukkonen otti Purovirran paikan laidalla ja Sami Mikkola tuurasi Maarasta alakerrassa.

Paikanvaihdosta kaksikko selvisi Leväsen mukaan hyvin.

Muutos vaikutti Kampparien pelinrakenteluun, kun Kimmo Huotelin jäi lähes yksin keskikentälle. Kapteeni hoiti kuitenkin tehtävänsä hyvin ja oli ottelun parhaita pelaajia, vaikka JPS piti paljon palloa. Tähän Kampparit vastasi puolustamalla tiiviisti, pitämällä JPS:n poissa maalipaikoilta ja hyökkäämällä terävästi.

— Tiedä vaikka jatkaisimme samalla taktiikalla, sanoo Levänen arvuutellen.

— Täällä kotona saadaan hyvin täytettyä kenttä, ja siitä on meille iso etu huomenna, Liukkonen kertoo.

Illan otteluun pakkasta on luvattu vajaat 15 miinusastetta. Tuuli lisää pakkasen purevuutta viitisen astetta.

— Kädet ja varpaat jäätyy, mutta puoliajalla vaan vaihtaa kuivaa vaatetta päälle, niin kyllä siinä pärjää, Liukkonen sanoo.

Pudotuspelien pistepörssi

Top 10 kolmen pelatun ottelun jälkeen:

1) Emil Fedorov Veiterä 7 maalia+3 syöttöä=10

2) Santeri Laitinen Kampparit 6+3=9 ja Artem Shekhovtsov Kampparit 6+3=9

4) Nikke Tuhkanen JPS 5+3=8

5) Tero Liimatainen Veiterä 4+3=7

6) Tomi Hauska Veiterä 2+5=7 ja Casper Hänninen Akilles 2+5=7

8) Janne Hauska Veiterä 5+1=6 ja Nico Nevalainen JPS 5+1=6

10) Saku Hämäläinen Akilles 4+2=6.