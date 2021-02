Jasmin Kähärä kahdeksas nuorten MM-sprintissä: "Harmittaa, kun isku oli kuitenkin hyvää"

Mikkelin Hiihtäjien Jasmin Kähärä onnistui oikeaan osuneella harjoittelun viimeistelyllä terävöittämään kuntonsa nuorten MM-hiihtoihin.

Vuokatin kipakassa pakkasessa Kähärän hiihto oli rentoa ja rytmikästä, jonka tuloksena Kähärä sijoittui U23-sarjan naisten perinteisen tyylin sprintissä kahdeksanneksi.

Kähärä viritti kuntonsa valmentajansa Jussi Simulan ohjeilla.

– Kaksi viikkoa sitten katsastusten jälkeen olo oli kunnon suhteen hieman epävarma. Otin siihen pari lepopäivää ja sitten rauhassa suksille.

– Luotin, että kunto ja vire saadaan hyväksi. Ollaan monesti valmentajan kanssa saatu kunto ajoitettua tärkeimpiin kisoihin ja onneksi se onnistui nytkin, Kähärä kertoi.

Karsinnassa Kähärä oli viidenneksi nopein. Alkuerässään mikkeliläinen sijoittui kolmanneksi. Toinen sija oli vain monon mitan päässä, mutta kovavauhtisen erän aika riitti jatkoon.

Finaalipaikka karkasi vain 0,37 sekunnin erolla

Välierässä Kähärä taisteli tiukasti jatkopaikasta, mutta erän neljäs ei aivan riittänyt. Kähärän edellä Norjan Ingrid Gulbrandsen vei finaalipaikan 0,37 sekunnin erolla Kähärään.

Pientä harmittelua välierä toi. Loppusuoralle tullessa Kähärän vauhti lähes pysähtyi, kun useampi hiihtäjä oli kasassa.

– Vaihdeltiin siinä latuja ja moni tyttö oli yrittämässä samalle ladulle. Vauhti sekosi siihen ryysikseen ja juoduin kiihdyttämään uudelleen. Tajusin, etten kahden joukkoon enää ehdi.

– Sain kuitenkin tehtyä siitä vielä hyvän kirin, mutta neljännen sija aika riittänyt. Harmittaa, kun isku oli kuitenkin hyvää. Meni taktisesti huonosti tuo loppu, Kähärä huokaili.

Isku löytyi hiihtoon

Vaikkei finaalipaikkaa tullutkaan, Kähärä oli tyytyväinen hiihtoonsa.

– Isku löytyi kuitenkin. Siihen nähden, mitä olo oli pari viikkoa sitten, olen tosi tyytyväinen, että pystyin näin hyvin pärjäämään.

Perjantaina Kähärä on mukana 10 kilometrin vapaan tyylin kilpailussa.

– Sprintti meni hyvin, mutta kymppi on varmaan vaikeampi. On tulossa nihkeä keli. Taso on todella kova. Monta maailmancupissa pisteille hiihtänyttä on mukana. Toivottavasti palaudun tästä ja saan lihaksiston ja sukset toimimaan, Kähärä totesi.

Muista suomalaisista Amanda Saari oli 16:s ja Emmi Lämsä 21:s. Karsintaan jäänyt Josefiina Böök sijoittui 35:nneksi.

Voitot Saksaan ja Venäjälle

Naisten kilpailun voitti dramaattisten vaiheiden jälkeen tuomarineuvoston päätöksellä Saksan Lisa Lohmann, toinen oli Venäjän Hristina Matsokina ja kolmas Ruotsin Louise Lindström.

Ensimmäisenä maaliin tullut Venäjän Anastasiya asetettiin juryn päätöksellä kuudenneksi, koska venäläinen vaihtoi maalisuoralla kaistaa ja kaatoi samalla johdossa olleen Tsekin Tereza Beranovan.

Miesten kilpailun voitti suurin ennakkosuosikki Venäjän Alexander Terentjev. Toinen oli Norjan Aron Aakre Rysstad ja kolmas Venäjän Sergey Ardashev.

Suomen Lauri Mannila ylsi hienosti finaaliin asti sijoittuen neljänneksi. Verneri Poikonen oli kymmenes. Karsintaan jääneistä Miro Karppanen sijoittui 32:nneksi ja Juuso Tossavainen 36:nneksi.