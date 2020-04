Kampparien nuorennusleikkaus jatkuu – Koronaviruskin iski joukkueeseen ja pelaajisto joutui karanteeniin

Tehtyjä jatkosopimuksia on kymmenen. Lisää uusia pelaajauutisia on luvassa lähiaikoina.

Mikkelin Kampparien tulevan kauden jääpallon Bandyliigajoukkueen rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Kun kauden päättymisestä on kulunut aikaa puolisentoista kuukautta, on uusia jatkosopimuksia kirjattu kymmenen.

– Hyvä pohja on jo olemassa. Omia ja innokkaita pelaajia. Viiden kaverin kanssa sopimukset ovat 2-3 vuoden mittaisiakin, kertoo Kampparien päävalmentaja Antero Leväsen kanssa joukkuetta kokoava kapteeni ja toiminnanjohtaja Kimmo Huotelin.

Nimensä sopimuspapereihin ovat laittaneet Ville Hämäläinen, Vili Korhonen, Karo Liimatainen, Joni Maaranen, Aki Manninen,Sami Mikkola, Severi Noponen, Mikko Pulkkinen, Topi Saukkonen ja Ville Särkkä.

514 pääsarjaottelua pelanneelle Maaraselle kausi on jo 25:s. Jos tuleva kausi päästään pelaamaan suunnitellusti ja Maaranen pelaa läpi kauden, lähentelee hän jo kaikkien aikojen ykköstä, 537 ottelun ennätysmiestä Jari Valtaa.

– Lisää uusia sopimuksia on luvassa lähiaikoina, lupaa Huotelin, jonka oma nimi vielä sopimuksista puuttuu.

– Sanotaan, että periaatteessa jatkolle ei ole estettä. Talven harjoittelu on tuntunut pitkästä aikaa hyvältä. Päätös syntyy aika pian. Aika vanhahan (45) tässä alkaa jo olemaan, pyörittelee Huotelin.

Leväsenkään nimeä jatkopestissä ei vielä ole.

– Harkinnassa. Ei suljeta mitään pois. 30 vuotta olen seissyt kentän laidalla. Jos nyt sais vaikka olla kevään rauhassa, miettii vuonna 2001 Kampparien peräsimeen hypännyt Levänen.

Viime kauden joukkueesta Kampparit on menettämässä parhaan maalintekijänsä Santeri Laitisen, venäläisen Ilia Sokolovin ja maalivahti Juuso Tervosen. Laitinen muuttaa muualle töiden takia, Sokolovin jää sivuun Kampparien luopuessa ulkomaalaispelaajista ja Tervonen on hyvin todennäköisesti siirtymässä Ruotsiin.

Lisää uusia sopimuksia on luvassa lähiaikoina. — Kimmo Huotelin

– Olemme yhdessä etsineet uutta seuraa Juusolle, kertoo Huotelin.

Jos Tervonen lähtee, ei Kampparit jää pulaan.

– Meillä on jo olemassa suunnitelma sitä varten, sanoo Levänen.

Tarjolla maalin suulle on kolme maalivahtia, joiden nimet Kampparit julkaisee vasta sen jälkeen jos Tervonen vaihtaa maisemia.

Miten Kampparit täyttää tyhjäksi jäävät aukot, se on vielä harkinnassa.

– Hankitaan ulkopuolelta tai mennään omilla. Molemmat ovat mietinnässä, kertoo Levänen.

Omista junioreista Kampparit antaa kesällä näytön paikan edustusjoukkueessa Esu Rytköselle, Aapo Pulkkiselle, Ville Hokkaselle ja Elmeri Hämäläiselle.

– Nuorennustrendi jatkuu, mutta onneksi meille on tulossa koko ajan nuoria ja hyviä pelaajia.

– Hyvään suuntaan ollaan menossa. En ole murheissani, vaikka eihän tässä kukaan tiedä, mikä on tilanne puolen vuoden kuluttua, sanoo Levänen ja viittaa jylläävään koronaepidemiaan, josta Kampparitkin on saanut osansa.

Maaliskuun puolessa välissä pelatun pronssiottelun jälkeen Kamppari-leiriin iski koronavirus.

Nuorennustrendi jatkuu, mutta onneksi meille on tulossa koko ajan nuoria ja hyviä pelaajia. — Antero Levänen

– Yksi pelaajistamme oli sairastunut ennen pronssipeliä ja alistanut siten joukkueen. Pronssipelin jälkeen maanantai-iltana alkoi sitten tulla yhteydenottoja Essotelta ja pelaajat joutuivat karanteeniin, kertoo Levänen.

Altistuminen oli tapahtunut harjoituksissa ennen pronssiottelua, jossa tartunnan saanut pelaaja ei pelannut.

– En itsekään tiennyt asiasta mitään pronssipelin aikana, muistelee Levänen, joka itse välttyi karanteenilta jouduttuaan jättämään väliin valmistavan harjoituksen.

Epidemia on saanut Leväsen pohtimaan yleensäkin urheilun tilaa.

– Valitseva tilanne voisi joiltain osin tervehdyttää urheilua. Onko toiminta ollut järkevällä tasolla?

– Pääsääntöisestihän urheilu on kivaa, mutta sen sivussa kulkee muutakin paljon tärkeämpää.

Nyt Kampparit on aloittanut harjoittelun kaikkia ohjeistuksia noudattaen. Pelaajat ovat treenanneet omatoimisesti heille laadittujen harjoitusohjelmien mukaan.

Treenaamaan Kampparit on päässyt kuta kuinkin samoihin aikoihin kuin aiemminkin.

– Nyt erona on vain se, ettemme harjoittele joukkueena. Myös jääharjoittelu jäähallissa on jäänyt pois, kertoo Huotelin.

Bandyliigakauden on määrä alkaa aivan marraskuun lopulla.