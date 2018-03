Hänskissä panoksena Suomen mestaruus — Kampparit isännöi P15-lopputurnausta hallitsevana mestarina Joukkuepeli ja luistelu ovat Kampparit P15 mustan vahva ase. Pelit alkavat jo aamukahdeksalta perjantaina. Risto Hämäläinen Kampparit P15 musta valmistautui raikkaassa säässä lopputurnaukseen valmentaja Lasse Pulkkisen johdolla.

Jääpallon alle 15-vuotiaiden Suomen mestaruus ratkaistaan viikonloppuna Mikkelissä. Hänninkentällä pelit lähtevät liikkeelle jo hyvissä ajoin perjantaiaamuna, sillä Kampparit P15 musta kohtaa avausottelussa Porvoon Akilleksen jo kello 8.

— Pitää olla valmiina pelamaan alusta asti täysillä. Paineita ei pidä ottaa, vaan lähteä pelaamaan ihan niinkuin muuallakin pelaisi, joukkueen kapteeni Aki Manninen sanoo.

Kampparien mustasta joukkuesta on soviteltu ehkäpä turnauksen ennakkosuosikkia, sillä joukkue on hävinnyt talven mittaan vain kerran. Joukkue on myös hallitseva ikäluokan Suomen mestari.

— Voihan se olla, että muut meitä sellaisena pitävät. JPS ja Botnia ovat ne kovimmat vastustajat, ennakoi valmentaja Lasse Pulkkinen.

— Finaaliin asti olemme tavoitteen laittaneet. Talvella peli on kulkenut hyvin. JPS:lle kerran hävisimme, mutta se oli kehno esitys, Pulkkinen jatkaa.

Mukana Kampparien mustassa joukkueessa on myös kaksi tyttöpelaajaa, Emma Ahonen ja naisten maajoukkueessa MM-kisoissa Kiinassa pelannut Iina Lempinen.

Kapteeni Manninen pitää joukkueen vahvuutena luistelua.

— Olemme kaikin puolin hyvä ja yhtenäinen joukkue. Kun puolustaa hyvin, kaikki lähtee siitä. Yksin kuljettaminen ei auta.

Valmentaja Pulkkinen näkee asiat samoin.

— Olemme tasainen joukkue, jolla on luisteluvoimaa, joten voimme käyttää laajaa materiaalia. Jos vaan pojat malttavat pistää pallon sovitunlaisesti liikkeelle, ei meillä pitäisi olla ongelmia.

— Välillä tahtoo mennä siihen, että pojat tahtoisivat ratkoa pelin itse. Yksi mies on kuitenkin helppo ottaa pois, mutta kun pallon pistää töihin, käy homma vaikeammaksi, Pulkkinen tiivistää.

Nuoremmat Kampparit hakee kokemusta

Turnauksessa on mukana kymmenen joukkuetta, jotka jakautuvat kahteen viiden joukkueen alkulohkoon. Kampparit isännöi turnausta kahden joukkueen voimin, sillä hallitsevana mestarina turnaukseen lähtevän Kampparit P15 Mustan lisäksi mikkeliläisillä on mukana myös toinen joukkue Kampparit P15 valkoinen. Myös Helsingin Botnialla on turnauksessa kaksi joukkuetta.

Valkoinen Kamppari-joukkue koostuu pääasiassa vuonna 2004 syntyneistä pelaajista, ja mukana on myös nuorempien ikäluokkien pelaajia. Joukkue hakee ensisijaisesti kokemusta, sillä ikäluokan pääkausi SM-sarjassa on ensi vuonna.

Alkulohkojen ottelut pelataan perjantaina ja lauantaina. Lohkojen voittajat etenevät suoraan välieriin. Lohkojen toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet pelaavat puolivälieräottelut lauantai-iltana.

Välierät ja mitaliottelut ovat vuorossa sunnuntaina. Finaalin alkamisaika on alustavan aikataulun mukaan kello 16.50.

— Jääpallohan on hieno ulkoilmapeli ja viikonlopuksi on luvattu hyvää säätä, joten Hänskiin kannattaa tulla vaikka päiväkahville! Meillä on hyvä mahdollisuus pärjätä, Pulkkinen kannustaa.

— Tarjolla on nuorten hyvää jääpalloa. Eihän sääkään ole kuin pukeutumiskysymys, lisää Manninen.