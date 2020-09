Maaginen maali ihastutti, tuomaritoiminta vihastutti

Moni Mikkelin Palloilijoiden seuraaja olisi tuskin uskonut ennen Ykkösen kautta, että puolustaja Iiro Äijö taistelee MP:n sisäisen maalipörssin voitosta. Porissa kauden toisen maalinsa tehnyt Äijö osui upealla vapaapotkulla taaten MP:lle 1–1-tuloksen MuSan vieraana.

– Olen treenannut noita Antti-Villen (Räisänen) kanssa melkein päivittäin. AV juoksi pallon yli ja näin, että veskari aavistelee toiseen kulmaan, joten päätin ampua takanurkkaan. On noita treeneissä uponnut, MP-sankari selvitti.

Äijö on tehnyt kauden kummatkin maalinsa toisella puoliajalla ja kaiken hyvän lisäksi ne ovat olleet tasoitusmaaleja. Kun Kokkolassakin lopulta KPV:n omaksi merkattu 2-1-voittomaali kuulutettiin aluksi hänelle, on pelaaja raudanluja ratkoja kovissa paikoissa. Onko Äijö yllättynyt?

– En minä tiedä. Pääasia, että joku tekee maalit! Ei se minua kiinnosta, tekeekö maalit minä vai joku muu.

Äijö ei ole varsinainen maalitykki, mutta potku hänellä on hyvä.

– Iiro on pelannut hyvä kauden. Iiron vapari ja oikean jalan laukaus on hyvä. On kauttaaltaan onnistunut puolustuslinjassa, MP:n päävalmentaja Juha Pasoja kehui.

MP:n tasoitus oli täysin ansaittu

Lauantaina tauolla heränneen MP:n tasoitus oli täysin ansaittu, sillä niin suvereeni joukkue toisella nelivitosella oli. Ensimmäisellä puoliajalla MuSa sai yhdeksän kulmaa, mutta toisella MP vei peliä.

Pillipiipari pilasi koko tunnelman, tuomarointi oli linjatonta. — Juha Pasoja

Pasoja painotti ennen koitosta fyysisen ja pallollisen pelin merkitystä. Juurikin näissä MP oli varsinkin toisella jaksolla valovuoden porilaisia edellä.

MP:tä ei sotkenut myöskään viikonlopun ykköspuheenaihe. Henkilökohtaisten syiden takia joukkueen jättäneiden Vincent Bikanan ja Firminon lähdöt näkyivät bussissa ja hengessä.

– Joukkue on yhtenäisempi. He ovat olleet irtolaisia, Pasoja kertoi.

Kokoonpanosta on tippunut miehiä urakalla

Ykkösen yhden parhaan vierasjoukkueen kokoonpanosta on tippunut miehiä urakalla. Walid Abdelali ei ollutkaan pelikunnossa selän takia, Jonathan Dunyin puolestaan lensi kahdella keltaisella ulos vahvan toisen nelivitosen lopussa.

– Meidän pallollinen tekeminen oli kuitenkin tosi hyvää. Puitteetkin olivat hyvä, ilman oli mahtava syyskuulle, Pasoja sanoi jatkaen sitten ärtyneenä.

– Pillipiipari pilasi koko tunnelman, tuomarointi oli linjatonta. Punainen oli kirsikka kakun päälle. Käsittääkseni nykysäännöillä ei pitäisi tulla varoitusta, jos kaveri on selin palloon ja pallo potkaistaan perseelle. En tiedä, onko heillä hirvenmetsästyskausi vai mikä, kun fokus ei ole viheltämisessä.

Dunyinin ulosajo ja poisjääminen seuraavasta pelistä syö miestä. Vaikka Abdelalinkin pelikunto on mysteeri, ei luotsi kuitenkaan huolestu.

– Sitten huolestun, kun (joukkueenjohtaja Mika) Korpela laittaa pelipaitaa päälle, Pasoja lopetti hymy kasvoilla.