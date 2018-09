”Samaistun paljon Kiira Korpeen” – Mikkeliin kokoontunut taitoluisteluväki toivoo keskustelua lajin rankoista puolista

Sallianna Özturk

19, taitoluistelija, junioreiden SM-kultaa 2016

”Itsensä näkeminen voi helposti vääristyä”

Olen luistellut melkein koko elämäni, 2-vuotiaasta. Tällä hetkellä edustan naantalilaista seuraa VG-62. Mikkelissä luistelin kauden 2014 – 2015.

Voin samaistua paljon Kiira Korpeen. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä rankemmaksi kaikki muuttuu ja paineet kasvavat.

Nyt takana on vaikeampia kausia. Olen halunnut välillä laittaa hanskat tiskiin.

Myös syömisestä on tullut ajoittain liian tarkkaa. Mitä pienempi on, sitä helpompi on hyppiä ja pyöriä. Itsensä näkeminen voi helposti vääristyä. Minulla on ravitsemusterapeutti, mutta olen karsinut hänen laatimaa ruokavaliota, aivan kuten Kiirakin.

Rutiinit auttavat jaksamaan. Kaikki tukijoukot, esimerkiksi lääkäri ja fysioterapeutti, on oltava ympärillä. Saan apua urheilulukiosta ja -akatemiassa. Olen luova ja otan apua myös erilaisesta musiikista.

Tärkein tekijä urallani on ollut äitini. Hän on antanut kaikkensa, että pystyn jatkamaan.

Olen niin kunnianhimoinen ja tavoitteellinen, että motivaatiota löytyy yhä. Tunnen olevani taas matkalla parempaan.

Tästä on tullut elämäntapa. On ihanaa saada esiintyä ja näyttää taitojaan.

Jaakko Avikainen Kiira Korpi ja Laura Lepistö ovat olleet Anne Karhusen tytärten esikuvia. Hän on iloinen, että Korven kirja herättää keskustelua taitoluistelun ja samalla koko huippu-urheilun eri puolista.

Anne Karhunen

Kolme taitoluistelevaa tytärtä

”Mietin, onko tämä kaiken arvoista”

Perheemme 17-vuotiaat kaksoset ovat muuttaneet Lappeenrannasta pääkaupunkiseudulle taitoluistelun vuoksi.

Laura muutti vuosi sitten päästyään yksinluistelussa maajoukkueeseen. Henna muutti tänä vuonna ja kilpailee muodostelmaluistelussa.

On hyvä, että Kiiran kirja herättää keskustelua. Ehkä suuri yleisökin nyt ymmärtää, ettei laji ole pelkkää kauneutta, vaan takana on valtavasti työtä. Milloin itketään, milloin nauretaan.

Oli vaikea päätös antaa tyttöjen muuttaa pois kotoa luistelun vuoksi. Nyt Laura on rasitusmurtuman vuoksi sairauslomalla. Mietin, onko tämä kaiken arvoista.

Tehty työ voi olla ohi hetkessä.

Jotta nuorten luistelijoiden kroppa kestäisi, he tarvitsevat luistelun lisäksi muuta treeniä. Ympärillä on oltava koko tiimi fysio- ja ravitsemusterapeuteista alkaen. Liiton olisi tuettava rahallisesti, sillä kaikilla perheillä ei ole varaa.

Meille tämä on maksanut niin paljon, etten uskalla edes laskea. Moni muukin perhe on tiukalla. Lahjakkuutta on muuallakin kuin eliitillä.

Nyt, kun Laura ei ole voinut luistella, hän on onneton. Hän haluaa palata.

Jaakko Avikainen Janne Korhosen toinen tytär valmentaa ja toinen luistelee Mikkelin luistelijoissa. Itse hän aloitti aikuisluistelun.

Janne Korhonen

Mikkelin Luistelijoiden ja Suomen taitoluisteluliiton hallitusten jäsen

”Psykologista valmennusta pitää kehittää”

Olen toiminut Mikkelin luistelijoissa eri tavoin 16 vuotta. Silloin vanhempi tyttäreni aloitti luistelukoulun. STLL:n hallituksessa olen ollut neljä vuotta.

En ole lukenut vielä Kiira Korven kirjaa, mutta on hyvä, että hänen esiin nostamistaan asioista keskustellaan.

Lajia seuranneena ja rakastaneena tiedän, miten siitä kohtaavat urheilu, taide ja esteettisyys. Joskus voi tuntua siltä, että joku puoli sulkee pois toisen. On valmentajille haaste löytää näiden asioiden välille kultainen keskitie.

Miten luoda sellainen urheilijan polku, että nämä lajin eri puolet pysyvät mukana ja lapsen eri kehityskaudet otetaan huomioon? Taitoluistelijan pitäisi osata jo nuorena melkoisia temppuja.

En ole nähnyt Mikkelissä ongelmia esimerkiksi luistelijoiden syömisessä. Meitä on koulutettu. Suomessa valmentajilla on muutenkin korkeatasoinen koulutus, mutta huippuvalmentajat ovat persoonia.

Muualla maailmassa näkee valmennuskulttuuria, joka ei sovellu Suomeen.

Kun mennään vaikeimpiin elementteihin, paljon on kyse korvien välistä. Psykologista valmennusta olisi kehitettävä.