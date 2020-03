Jukurien voitto Tapparasta osoittaa tietä kohti keskikastin unelmaa

Tämän kauden osalta jo panoksensa menettänyt Jukurit onnistui jälleen mainiosti Tampereella, kun se haki Liigan sarjakakkoselta Tapparalta kaksi pistettä voittomaalikilpailun jälkeen.

– Meillä on oikeus edelleen tapella kaikkia joukkueita vastaan, kuten sanoin silloinkin kun viimeksi voitettiin Ilves. Tekemällä oikein asioita ja saamalla ripaus tehokkuutta tuohon hommaan voidaan voittaa kenet vaan, hyökkääjä Jesper Piitulainen analysoi ottelun jälkeen.

Piitulainen hääri mikkeliläisten tehomiehenä oltuaan mukana kaikissa vierasjoukkueen maaleissa tehopistein 2+1, joiden turvin hän nousi myös joukkueen parhaaksi pistemieheksi ohi Mika Partasen.

– Tämä on kuitenkin ammattilaisten hommaa ja kuukausipalkka tästä maksetaan. Ihan turhaan me lähtisimme kolme ja puoli tuntia bussissa istumaan ja tulemaan tänne, jos emme sitten yrittäisi täysillä, Piitulainen totesi.

Hyvää oppia jatkoa ajatellen

Iso osa jukurijoukkueesta on jatkamassa Mikkelissä myös tulevilla kausilla, mistä Piitulainen löysi positiivisen puolen loppukauden otteluitakin ajatellen.

– Tästä saadaan taas hyviä oppeja jatkoa ajatellen. Nuoret pelaajat oppivat kääntämään tiukkoja pelejä voitoiksi, ja joukkueenakin opimme ratkomaan niitä tiukkoja pelejä.

Tammikuussa kahden vuoden jatkosopimuksen Jukureiden kanssa solminut Piitulainen näkee tämän kevään hyvien otteiden lupaavan hyvää myös tulevaisuuteen.

– Meillä on ollut tässä kärkijoukkueita vastassa; HIFK, Kärpät ja Tappara, ja olemme pystyneet pelaamaan hyvin tasapäisesti heitä vastaan.

– Tämä antaa uskoa siihen unelmaan, mitä Mikkelissä on alettu rakentaa. Kärsivällisyyttähän se vaatii, mutta siihen pitää uskoa, ja näistä voitoista sitä uskoa saa.

Jukureilla on unelma

Jukurit ei ole liigataipaleellaan vielä yltänyt pudotuspeleihin, mutta tähtäin on vakaasti asetettu sinne.

– Meillä on unelmana rakentaa Mikkeliin sellainen pieni keskikastin organisaatio, joka pystyy vuodesta toiseen kamppailemaan pudotuspelipaikasta ja hakemaan menestystä sitä kautta.

– Kuten sanoin, niin se vaatii sitä kärsivällisyyttä ja tietenkin myös rahallista panostusta tulevina vuosina, mutta uskon siihen että se on kyllä mahdollista.

Tämä antaa uskoa siihen unelmaan, mitä Mikkelissä on alettu rakentaa. — Jesper Piitulainen

Liigassa sijalla 14 majaileva Jukurit on kerännyt sarjasta nyt 51 pistettä ja on kolmen pisteen päässä edessä olevista Jukureista. Runkosarjaa on jäljellä vielä neljän ottelun verran, ja seuraavaksi vastaan asettuu Mikkelissä heti perjantaina JYP.

Näin pelattiin

Tappara–Jukurit vl. 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

1. erä: 3.28 Jesper Piitulainen (Teemu Henritius-Axel Rindell) 0–1, 10.07 Niko Ojamäki (Adam Polasek-Steven Iacobellis) 1–1 sr,

Jäähyt: 10.45 Anton Levtchi Tappara 2 min.

2. erä: 34.59 Charles Bertrand (Anton Levtchi-Jarkko Malinen) 2–1, 39.55 Martins Dzierkals (Jakub Galvas-Jesper Piitulainen) 2–2 yv,

Jäähyt: 23.18 Valtteri Hotakainen Jukurit 2 min, 39.04 Teemu Suhonen Tappara 2 min.

3. erä: 53.46 Jere Karjalainen (Jarkko Malinen-Tuukka Mäntylä) 3–2, 55.12 Jesper Piitulainen (Mika Partanen) 3–3,

Jäähyt: 40.33 Charles Bertrand Tappara 2 min, 49.57 Mikko Kuukka Jukurit 2 min, 57.32 Jere Karjalainen Tappara 2 min.

Jatkoaika: Maaliton.

Jäähyt: 1.07 Jakub Galvas Jukurit 2 min.

Vl-kilpailu: Ville Leskinen 3–4

Jäähyt yhteensä: Tappara 4x2 min=8 min, Jukurit 3x2 min=6 min.

Maalivahtien torjunnat: Michael Garteig Tappara 10+5+6+1=22 Sami Rajaniemi Jukurit 7+3+8+3=21.

Yleisöä: 4 579.