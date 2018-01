Kausikorttihaaste leviää suomifutiksessa — MP:n kotipeleihin ensi kesänä 29 eurolla? Jos Mikkelin Palloilijat saa kokoon tuhat kausikorttien ennakkotilausta, tulee yksittäiselle kotipelille hintaa noin 2,60 euroa. Vesa Vuorela Katsomoissa tungosta kuin maalinedustalla kulmapotkussa? Mikkelin Palloilijat ja Lappeenrannan Pepo ovat aloittaneet RoPS:n innoittamana kausikorttikampanjat.

Veikkausliigassa pelaava Rovaniemen Palloseura aloitti joulukuussa kausikorttihaasteen. Jos kausikorttien ennakkotilauksia tulisi yhteensä 3000 kappaletta, lähtisi kausikortti liigapeleihin 59 eurolla. Kampanja onnistui ja vaadittu määrä tuli täyteen jo vuodenvaihteen tienoilla.

Vastaavanlaisia kampanjoita on viritellyt kymmenkunta muutakin suomalaista jalkapalloseuraa, ja viimeisimpänä mukaan on lähtenyt Kakkosen A-lohkossa pelaava Mikkelin Palloilijat.

MP:n tavoitteena on saada kasaan tuhat kausikorttitilausta. Jos määrä täyttyy, kausikortti irtoaa 29 eurolla. MP:n normaalihinta kausikortille on 70 euroa. Kampanjan toteutuessa yhdelle MP:n kotiottelulle jää hintaa siis hieman yli 2,60 euroa. Normaalihintaisen MP:n kausikortin ostaneet saavat hyvitystä, mikäli kampanja toteutuu.

— Seurassa on nyt hyvä tekemisen meininki päällä ja päätettiin kokeilla tätä suurta suosiota muuallakin saanutta kampanjaa täällä Mikkelissä. Tarkoituksena on täyttää Urskin katsomot kesällä, MP:n toiminnanjohtaja Mika Roivas toteaa.

Veikkausliiga-seuroista kausikorttikampanjan on käynnistänyt myös toinen Lapin seura PS Kemi. MP:n kanssa samassa lohkossa pelaava Lappeenrannan Pepo on myös aloittanut oman kampanjansa. Pepon kausikortin hinta on sitä halvempi, mitä enemmän tilauksia tulee.

RoPS taas sai idean kausikorttikampanjaansa hiihtokeskus Sappeelta, joka myi 17000 kappaletta sadan euron hintaisia kausikortteja. Aiemmin hiihtokeskuksen kausikortteja oli mennyt kaupaksi vain muutamia satoja, RoPS:n kotisivuilla kerrotaan.

— Nyt halusimme, että kausikortti olisi houkutteleva niillekin, jotka käyvät vain muutamissa otteluissa tai kannattavat meitä etänä. RoPS:llakin päämääränä on, että kausikortin omistaminen sitouttaisi käymään peleissä entistä ahkerammin, seuran toimitusjohtaja Petri Jaatinen kertoo RoPS:n kotisivuilla.