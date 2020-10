Bouncers lähtee Vaahteraliigaan – Mikkeliläisten ja kuopiolaisten yhteistyön tiivistyminen mahdollisti nousun

Koossa on jo tarvittava määrä pelaajia. Rekryt tarjoavat uusille pelaajille mahdollisuuden tulla mukaan toimintaan.

Amerikkalaisen jalkapallon naisten 1. divisioonan mestaruuden voittanut Bouncers pelaa ensi kaudella Vaahteraliigassa. Mikkeliläiset käyttivät nousuoptionsa sen jälkeen kun kesällä hyvin alkanut yhteistyö kuopiolaisen Steelersin kanssa sai jatkoa. Savolaisten yhteistyö takaa riittävän laajan pelaajarivistön korkeimmalle pääsarjatasolle.

Voitettuaan mestaruuden edelliskaudella Bouncers jätti nousuoptionsa käyttämättä vetoamalla juuri pelaajapulaan.

Nyt pelaajia riittää kahteen joukkueeseen. Vaahteraliigan Bouncersin ohella yhteistyö mahdollistaa Steelersin pelaamisen 2. divisioonassa.

– Tämän eteen on tehty aika paljon töitä, kertoo Bouncersin päävalmentajan paikalta Team Savo nimellä kulkevan projektiyhteistyön vetäjäksi siirtynyt Miia Liukkonen.

Ajatus projektista on muhinut jo jonkin aikaa. Liukkonen itse heitti asian ilmaan päättyneen kauden puolen välin tietämillä.

– Jonkun bussimatkan aikana hassuttelin asialla, mutta siitä se lähti elämään, muistelee Liukkonen.

Pysyvästi SM-tasolle

Yhteistyön halutaan molemmissa seuroissa kantavan pidemmälle kuin vain ensi kauteen. Taustalla on halu lajin säilyttämiseksi molemmissa kaupungeissa, seuratoiminnan, naisjenkkifutiksen ja tyttöjen junioritoiminnan kehittäminen sekä pelaajien kasvattaminen koko Savon alueella.

Alkaneilla kokeiluleireillä on jo mahdollisuus tutustua lajiin.

– Toivomme, että lokakuun aikana tulisi hirmuisen paljon uusia pelaajia mukaan treeneihin, kertoo Liukkonen.

– Ja että heidät sitten mahdollisesti kausilla 2022 ja 2023 nähtäisiin SM-tasolla.

– Ajatus on, että pelaamme pysyvästi SM-tasolla, emmekä vain mene käymään siellä.

Laitisesta päävalmentaja

Liukkosen paikan päävalmentaja perii Anni Laitinen. Päättyneen kauden arvokkaimman pelaajan kiertopalkinnolla palkittu Laitinen on ollut lajin parissa vuodesta 2014 alkaen. Pelaamisen ohessa Laitinen on ollut osa Bouncersin valmennusta kaudesta 2017 lähtien. Laitinen on kuulunut niin jenkkifutiksen kuin lippupallonkin maajoukkuevahvuuteen.

Laitista tehtävään pyysi Liukkonen.

– Meillä on jo fysiikkatreenit menossa. Annilla on paljon annettavaa tästä, sanoo itsekin valmennustehtävissä jatkava Liukkonen.

– Tulevan kauden kuvioita miettiessäni joukkuettamme menestyksekkäästi luotsannut Miia kysyi minua juuri sopivaan aikaan tähän päävalmentajan pestiin. Päätin ottaa haasteen vastaan, kertoo Laitinen seuran facebook-sivuilla

Joukkueenjohtajana tulee toimimaan Steelersin Heini Tirkkonen. 2. divisioonan joukkuetta luotsaa Niko Juntunen.

Kaikkiaan tiimi muodostuu yli kymmenestä valmentajasta.

Välimatka eivät ole ongelma

Vaahteraliigapelaajia Bouncers laskee tarvitsen minimissään 30.

– 32 pelaajaa on vastannut varmasti kyllä. Nimiä on listalla 41-42. Osa pelaajista on pitänyt välivuotta tai ollut loukkaantuneena, kertoo Liukkonen.

– Vaahteraliigan rosteriin mahtuu 45 pelaajaa. Näin vinkiksi vain pelaajille.

Sitä, että pelaajia on niin Mikkelistä kuin Kuopiosta, Laitinen ei näe ongelmana.

– Jo kuluneella kaudella osa kuopiolaisista pelasi Bouncersissa, eikä ongelmia syntynyt. Pelasimme äärettömän hyvin yhteen.

– Off season treenataan pääsääntöisesti omilla porukoilla Kuopiossa ja Mikkelissä. Valmennus pyrkii liikkumaan tarpeen mukaan paikkakuntien välillä, kertoo Laitinen.

– Joulukuussa pidetään ensimmäinen yhteisleiritys, jonka jälkeen on luvassa kuukausittain leirityksiä, joissa hiotaan yhteistekemistä ja pelikirjallisia asioita.

Se, missä Bouncers Vaahteraliigan ottelunsa pelaa, on yksi seuraavia selvitettäviä asioita.

– Pelipaikka on se, minkä liitto hyväksyy. Meille Urpola olisi paras paikka. Olemme pelanneet siellä yhdeksän vuotta, sanoo Liukkonen.

– Urpolan kohdalla kysymys on vain siitä, täyttääkö se vaadittavat mitat.

Vaihtoehto Urpolan tekonurmelle on Hänninkentän tekonurmi, jonne Bouncers suunnitteli muuttoa edelliskauden jälkeen.