Pienet erot ratkaisivat – Kampparit löysi tarvittavat tehot toisella jaksolla

Välieräpaikka on katkolla Kamppareille perjantaina Helsingissä.

Taru Hokkanen Iisakki Kaivola, Eetu Karhunen, Kimmo Huotelin ja Ville Hämäläinen juhlivat Kampparien kolmatta maalia.

Mikkelin Kampparit otti kotivoiton pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Helsingin IFK:sta 3–1 (1–1) -lukemin.

Ottelun avausjakso oli tasainen, mutta HIFK hallitsi hienoisesti kenttätapahtumia. HIFK karvasi aktiivisesti, ja Kamppareilla oli vaikeuksia viedä hyökkäyksiään vastustajan maalille asti.

– Kaksi ensimmäistä hyökkäystä oli sellaisia kun haluttiin, mutta sen jälkeen alettiin pukkaamaan palloa keskelle ja hakemaan sellaisia kuningassyöttöjä, mitkä perjantaina onnistuivat, mutta tänään eivät. Viiden minuutin jälkeen HIFK pääsi hyvin peliin mukaan, totesi Kampparien valmentaja Antero Levänen.

Helsinkiläiset saivatkin ansaitusti ottelun avausmaalin kulmatilanteesta, kun Erik Hörhammerin laukaus upposi Juuso Tervosen selän taakse.

Kampparit iski kuitenkin tasoituksen nopeasti, kun Iisakki Kaivola laukoi pallon komeasti yläkulmaan vain 49 sekuntia HIFK:n maalin jälkeen.

– Pelin kannalta oli iso asia, että saatiin heti kuitattua johto-osuma, Levänen sanoi.

Kampparit iski kaksi maalia nopeasti

Kotijoukkue sai sähäkän alun toiselle jaksolle, kun kahdessa minuutissa ehti Eetu Karhunen tuhlaamaan läpiajon ja Kampparien ottelun näkyvin pelaaja Kimmo Huotelin vei joukkueen johtoon.

Karhunenkaan ei enää muutamaa minuuttia myöhemmin erehtynyt, vaan siirsi kotijoukkueen 3-1- johtoon ottelun 51. minuutilla. Tämän jälkeen tasaisessa väännössä ei maaleja nähty.

Molemmat valmentajat tiesivät odottaa vähämaalista ja tiukkaa kamppailupeliä ja se Hänskissä keskiviikkona myös nähtiin. Molempien joukkueiden puolustus piti maalipaikat vähissä.

– Ottelu ratkesi henkilökohtaisiin virheisiin. Kolme virhettä ja kolme maalia. Kenttäpelaamisessa kymmenellä kymmentä vastaan ei ollut mitään ongelmaa, totesi HIFK:n valmentaja Juha Laitinen.

– Hyökkäyssuuntaan tulee perjantaina parannus. Siinä oltiin tänään liian hitaita. Rytminvaihdoksien tulee olla selkeämpiä.

Levänen löysi tasaisen ottelun ratkaisun paikat yksittäisistä tilanteista.

Into ei hävinnyt mihinkään, kivaa tämä on vieläkin. — Alpo Kaartinen

– Useasti pallopeleissä yksittäiset tilanteet ja yksittäisten pelaajien yksittäiset ratkaisut niissä hetkissä, kun kummankaan joukkueen kenttätasapaino ei ole valmis, tuovat sauman tehdä eroa.

Kaartinen jaksaa puurtaa

Pudotuspelien avausottelu oli Kampparien Alpo Kaartisen 400:s ottelu Bandyliigassa, kun mukaan lasketaan sekä runkosarja- että pudotuspeliottelut.

– Ennakko-odotusten mukainen ottelu. Lopussa ilma vähän sotki, niin meni ihan taisteluksi. Meiltä aika tasapainoinen peli: Ei jouduttu IFK:n kanssa hätiin, eikä päästetty maalipaikoille. Välillä vähän kuskattiin liikaa palloa, mietti Kaartinen rajapyykkiottelustaan.

Kaartinen kuuli ottelutilastoistaan vasta tiistain harjoituksissa.

– On tullut aika kauan vissiin pelattua. Into ei hävinnyt mihinkään, kivaa tämä on vieläkin.

Puolivälierät jatkuvat perjantaina Helsingissä. Tarvittaessa sarjan kolmas ottelu pelataan sunnuntaina Mikkelissä.

Näin pelattiin

Kampparit–HIFK 3–1 (1–1)

Maalit: 38. Erik Hörhammer (Jaakko Liukkonen) 0–1 kl, 39. Iisakki Kaivola (Ville Särkkä) 1–1, 47. Kimmo Huotelin (Esko Liukkonen) 2–1, 51. Eetu Karhunen (Kaivola) 3–1.

Jäähyt: Kampparit 1x5 ja 1x10 min, HIFK ei jäähyjä.

Erotuomarit: Mats-Olof Gustafsson (Harri Pietiläinen, Ilari Hepola).

Yleisöä: 714.