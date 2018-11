Keilatytöt hakivat EM-virettä Mikkelistä

Suomen juniorityttöjen maajoukkue valmistautui pääsiäisen tienoilla Wienissä pelattaviin EM-kisoihin viikonloppuna Mikkelin keilahallilla.

– Suomen kuuden tytön ryhmässä on neljä uutta ja kaksi aikaisemmin maajoukkueessa pelannutta tyttöä. Nämä 15-16 -vuotiaat tytöt ovat jo hyvällä tasolla, taitavia ja ryhmässä on hyvä henki, sanoo joukkuetta valmentava Mikkelin keilahallin vetäjä Markku Veijanen.



– Tavoitteena on kahdessa vuodessa voittaa EM-kisoissa joukkuekulta. Jos se tulee jo ensi keväänä, en isommin yllättyisi.

Veijanen kertoo, että tytöillä on kotipaikoillaan omat valmentajat, jotka vastaavat pelaajien päivittäisestä tekemisestä ja lajitekniikan kehittämisestä.

– Minun roolini on toimia pelivalmentajana. Olen myös tarvittaessa yhteydessä tyttöjen henkilökohtaisin valmentajiin.



– Leirin tarkoitus on saada ryhmädynamiikka rakennettua sellaiseksi, että kun olemme ulkomailla kilpailemassa, tytöt pystyvät keskittymään vain keilailuun. Toki kehitämme myös keilailutaitoja yhdessä.

Minulle on keilapallo kasvanut käteen. — Peppi Konsteri

Keilailun lisäksi maajoukkuetytöt kävivät lauantaina myös Saimaa Stadiumilla kisailemassa eri peleissä.

Turkulainen Peppi Konsteri sijoittui hienosti 5.:nnelle sijalle viime kevään EM-kilpailuissa Tanskassa.

– Kyllä siinä jäi mitalinnälkää ensi kevään kisoihin. Keilailu viehättää minua siksi, että jokainen päivä on erilainen, aina pitää keksiä uutta ideaa kun rataolosuhteet muuttuvat. Oikean pelipaikan ja pallon valinta on erittäin tärkeää.

Konsteri aloitti kilpakeilaamisen jo 8-vuotiaana. Hän on voittanut muun muassa neljä SM-kultaa ikäkausikisoissa.

– Menin iskän mukana keilahallille jo tosi nuorena. Minulle on keilapallo kasvanut käteen.

Tuo iskä on maajoukkuekeilaaja Sami Konsteri, Pepin valmentaja sekä 4-kertainen Suomen mestari ja useiden kansainvälisten arvokisojen mitalisti.