Jukurien kokoonpanossa kysymysmerkkejä — Otto Mäkinen palasi jo Tampereelle, Ville Räsänen puolestaan Mikkeliin Teemu Henritiuksen, Keni Karalahden ja Janne Ritamäen pelikunto on arvoitus. Vesa Vuorela Helsingin IFK:sta Jukureihin siirtynyt Mika Partanen on ottanut ison roolin. Kymmenessä pelissä Partanen on tehnyt tehopisteet 2+7=9.

Mikkelin Jukurien kokoonpano perjantai-illan KalPa-otteluun selvinnee lopullisesti vasta alkuverryttelyssä. Teemu Henritiuksen, Keni Karalahden ja tiistain pelissä loukkaantuneen Janne Ritamäen pelikunto on kysymysmerkki.

— Emme voi tässä vaiheessa sanoa, onko heidän kautensa ohi vai ei. Toivoisimme, että heistä joku olisi mukana, Jukurien valmentaja Juuso Hahl toteaa.

Kun lisäksi Markku Flinck on vielä pelikiellossa, on Jukurien tilanne kauden viimeisen Savon derbyn alla jossain määrin pulmallinen, vaikka Hahl ei paniikin aihetta näekään. Harjoitusvahvuuteen on nostettu kaksi A-junioria.

— Miiro Linjala ja Jani Nurkkala ovat olleet mukanamme. Tarkkailemme, miten joukkuetta mahdollisesti vahvistetaan, mutta mahdollista on myös kokoonpanon täydentäminen A-junioreista, Hahl toteaa.

Myös Mestiksen Rovaniemen Kiekossa lainapestillä käynyt puolustaja Ville Räsänen on palannut Mikkeliin. Vielä liigadebyyttiään odottava Joensuun Jokipoikien kasvatti pelasi RoKissa seitsemän ottelua tehoin 1+2=3.

Mäkinen lähti takaisin

Jukurien tilannetta ei helpottanut se, että alunperin kolmen ottelun lainalle saapunut Otto Mäkinen palasi saman tien takaisin Tampereelle. Nuoren pelaajan lainasiirto ei olisi jatkuessaan mahdollistanut pelaamista loppukaudella kirvesrinnoissa, joten Tappara kutsui Mäkisen takaisin.

— Olisimme toivoneet, että Otto olisi ollut mukanamme pelikiellon ajan, Hahl tyytyi toteamaan.

Samalla tamperelaiset tiedottivat hankkineensa loppukaudeksi Henrik Haapalan, joten mestaruuttaan puolustavalla Tapparalla riittää ainakin kilpailua hyökkäyspään pelipaikoista.

Pukukopissa tapahtuvat muutokset eivät vaikuta joukkueen suuremmin, uskoo Jukurien varakapteeni Turo Asplund.

— Iso osa joukkueesta on ollut mukana jo parin kauden ajan. Meidän tehtävämme on huolehtia, että uudet pelaajat tuntevat itsensä osaksi joukkuetta.

Juuso Hahl pitää tämän kauden Jukuri-joukkuetta poikkeuksellisen hyvähenkisenä.

— Olen ehtinyt nähdä monenlaisia joukkueita, ja tässä ryhmässä on samanhenkisiä pelaajia. Meininki ei heilahtele, vaikka pelaajia vaihtuukin.

Jukurit—KalPa pelataan perjantai-iltana kello 19. Kello 17 alkaen kaukalossa kohtaavat Jukurien ja KalPan alumnijoukkueet.