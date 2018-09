Aitajuoksija Reetta Hurske sai kiidättää Tampereen Pyrinnön naiset pikaviestivoittoon SM-viesteissä Urheilupuistossa ajalla 45,86. Pyrintö juoksi SM-kultaan joukkueella Lotta Harala, Iina Lehtimäki, Maria Huntington ja Hurske.

— Meillä meni viesti, kuten suunniteltiinkin. Pyrintö on vahva viestijuoksuseura, niin kyllä aina kultaa lähdetään tavoittelemaan, iloitsi Harala.

Jaakko Avikainen

Mikkelin Kilpa-Veikkojen Sonja Nousiainen, Liina Mäkelä, Inka Puumalainen ja Jessica Kähärä olivat tyytyväisiä suoritukseensa 4 x 100 metrin viestissä, vaikka paikka finaalissa jäi tällä kertaa vielä haaveeksi.

Nelikko juoksi kauden parhaan aikansa 48,55. Naisten juoksu oli vähällä tyrehtyä ensimmäiseen vaihtoon, kun Nousiaisen ja Mäkelän vaihto oli hyvin lähellä mennä pitkäksi.

— Hep-huudolla tuli käsi, mutta Liina vetäisi se välillä pois ja jouduin huutamaan uudestaan, sitten se tuli takaisin, mutta onneksi ei hiljentänyt vauhtia, avausosuuden juossut Nousiainen sanoi.

Mäkelä ja Neziri vierekkäin

MiKV:n vierellä juoksi Jyväskylän Kenttäurheilijat sekä Tampereen Pyrintö, joten mikkeliläiset pääsivät kokemaan kansainvälisen tason vauhtia vierellään. Mäkelää kiritti kakkososuudella Nooralotta Neziri.

— Kulki hyvin, ja täällä tosi hyvä fiilis ja se auttoi tosi paljon juoksua. Kakkososuudella on yleensä parhaat juoksijat, piti vaan keskittyä omaan suoritukseen. Suoralla näki että siinä ne menevät edessä. Tyytyväinen olen omaan juoksuun, mietti Mäkelä.

Mikkeliläiset iloitsevat rennosti juoksustaan kotiyleisön edessä.

— Ihan hyvin pääsi hyvin vauhtiin, sai hyvin vaihdettua Jessican kanssa kapulan, kertasi Puumalainen juoksuaan.

Ankkuriosuudella viestiä vei Jessica Kähärä, joka nautti viestien ilmapiireistä yksilöurheilun vastapainona.

— Kapula vaihtui just niin kuin piti, sain napattua vielä yhden sijan viimeisellä osuudella. Viesteissä on aina hyvä joukkuehenki, tulee hyvä fiilis ja on kiva laittaa vähän glitteriä naamaan.

MiKV:n miehetkin maaliin

Mikkelin Kilpa-Veikkojen miesten joukkuekin sai kapulan maaliviivan yli, vaikka ankkuri Juho Roos satutti rutistuksessa takareitensä 50 metrin jälkeen.

— Varmaan paras kisa 100 metrillä kuitenkin, en ole hirveästi elämäni aikana niitä juossut, totesi viiden vuoden tauon jälkeen paluun yleisurheilukentille tehnyt Roos.

Joukkue kävi kertaalleen harjoittelemassa vaihtoja Ristiinan yleisurheilukentällä lauantaiaamuna. Joukkueen toista osuutta juossut Viljami Kaasalainen oli tyytyväinen omaan ja joukkueen juoksuun.

— Yllättävän hyvä eka osuus, vaihdot menivät hyvin ja ylipäätään että saatiin joukkue mukaan, totesi avausosuuden juossut Perttu Noponen.

— Meikäläisen tehtävä oli lähteä 50 piikkarin matkalla pendoliinojunaa täyttä karkuun, ja vaihto menikin hyvin, oma juoksu kulki kaarteessa mainiosti, kertoi kolmannen osuuden Petteri Soini.

Miesten kisan voittoon juoksi Jyväskylän Kenttäurheilijat joukkueella Tuomas Rouvali, Elmo Lakka, Ilari Manninen ja Teemu Keronen. JKU:n aika oli 41,03. Yksi kilpailun ennakkosuosikeista oli Oulun Pyrintö, jonka finaalijuoksu meni kuitenkin pieleen ensimmäisessä vaihdossa.

Helsingin IFK vei alle 19-vuotiaiden viesteissä sekä poikien että tyttöjen mestaruuden.

MiKV laajalla rintamalla

T15 4 x 80 m aidoissa MiKV:n Eevi Immonen, Emmi Karjalainen, Ronja Mihailov, Heljä Halonen sijoittui omassa alkuerässään kolmanneksi ajalla 53.11.

T15 4 x 100 metrillä MiKV:n ykkösjoukkue Ronja Mihailov, Saaga Attenberg, Emmi Karjalainen ja Aada Ombati juoksivat ajan 52,70. Kakkosjoukkue Heljä Halonen, Eevi Immonen, Ella Marttinen, Amanda Asikainen juoksivat ajan 53,61 ja kolmosjoukkue Lotta Häkkinen, Janina Vanhanen, Aada Äikäs ja Sofia Kokko ajan 54,12. Kaikki kolme joukkuetta karsiutuvat finaalista.

P15-sarjan 4 x 100 metrin viestissä MiKV:n Robin Lindberg, Topi Taskinen, Veikko Korpikallio ja Eetu Valtola juoksivat ajan 55,34.

Naisten 4 x 800 metrin kilpailussa MiKV oli 12:s joukkueella Taru Häyrinen, Kirsi Häyrinen, Minna Hyvärinen ja Aada Miskala. Joukkueen aika oli 10.07,05. N19-sarjassa MiKV oli kymmenes ajalla 7.58,74. Joukkueessa juoksivat Sofia Tivinen, Marikki Melkinen ja Anniina Neuvonen.