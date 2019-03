Jari Ketomaa oli Löydön rallisprintin nopein — "Toinen veto oli lähes täydellinen"

Mikkelin Urheiluautoilijoiden Jari Ketomaa hallitsi Löydön kartanon SM-rallisprintin osakilpailua. Ketomaa oli nopein molemmissa erissä ja löi toiseksi tulleen Jukka Ketomäen puolellatoista sekunnilla. Ketomäki nousi toisen erän huippuajolla toiseksi.

— Ensimmäinen veto oli jo melko hyvä, siellä tuli pari virhettä, kuten viimeinen kurvi meni hieman pitkäksi ja jouduin käsijarrulla korjaamaan luisua. Siihen meni korkeintaan pari kymmenystä. Toinen veto oli lähes täydellinen eli kokonaisuutena tosi hyvä setti, totesi tyytyväinen Ketomaa maalissa.

Ketomaa kilpaili luokka 1:ssä, jossa autot ovat normaaleja nelivetoisia ralliautoja.

Seuraavan kerran Ketomaa kilpailee Riihimäen SM-rallissa, joka on vuoden ensimmäinen kesäralli.

— Nyt hoidellaan pari sponsoritapaamista ja auto menee isoon huoltoon ennen kesän ralleja. Auto Ford Fiesta R5 tuntuu tosi hyvältä, joten hyvältä näyttää kesää ajatellen, kertoi Ketomaa tulevasta.

Hallia yllättyi Ketomaan vauhdista

Luokka 7:ssa kilpaillut monin kertainen SM-rallisprintin Suomen mestari Mäntsälän Moottorikerhon Tomi Hallia oli yllättynyt Ketomaan vauhdista.

Luokka 7:n autot on tehty vakioautoista nimenomaan sprinttikilpailuja varten. Tehoja on luokka 7:n autoissa enemmän, mutta ajettavuus ja jousitus on erilainen.

— Täytyy nostaa hattua Ketomaan molemmille vedoille. Omasta mielestäni ensimmäinen ajo meni tosi hyvin ja ajattelin näinköhän sieltä kukaan kovempaa tulee, mutta Jari oli nopeampi, totesi Hallia varikkoalueella.

— Toinen pätkä oli hieman hankala kaksivetoisten jälkeen, kun tiellä on lunta ja hiekkaa, mutta hyvin sekin tuli.

Hallia siirtyi luokka 7:n SM-sarjan kärkeen ja toiseksi nousi Jukka Ketomäki.

Kilpailun neljänneksi nopeimman ajan kellotti juniorisarjan nopein Tuukka Hallia, joka ajoi isänsä Tomin autolla.

— Harjoituksissa poika on ollut jo nopeampi kuin isä, mutta kilpailussa Tuukka on vielä pysynyt takana, Hallia kommentoi poikansa ajoa.

Reitti oli haastava

Kolmen kilometrin reitti ajettiin kahteen kertaan. Haastava reitti pienellä ja isolla tiellä haastoi kilpailjat.

— Reitti oli sellainen, että se erotteli jyvät akanoista, kun pitää osata ajaa kovaa kapeaa ränniä pitkin. Reitti kesti hyvin, minkä osoitti, että ajat paranivat toisella kierroksella, kiitteli Ketomaa kilpailureittiä.

Järjestäjillä oli jännitystä ennen kilpailua.

— Yöllä meinasi unet mennä, kun vettä satoi, mutta onneksi aamulla sää pakastui ja tuuli kuivatti tien, totesi kilpailun ratamestari Jari Jakonen helpottuneena.

Idyllinen maalaismaisema Löydön kartanon miljöössä loi SM-osakilpailulle hienot puitteet. Yleisöllä oli erinomaiset paikat seurata vahdikasta kilpailua ja kun lähtöajat olivat puolen minuutin välein, riitti seurattavaa koko päivän ajan.