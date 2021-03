Liigan HIFK:ssa koronavirustartunta, myös lauantainen vastustaja SaiPa karanteeniin

Jukurit olisi kohdannut SaiPan keskiviikkona Lappeenrannassa, mutta ottelu on jo poistettu Liigan otteluohjelmasta.

Jääkiekkoliigan Helsingin IFK:n joukkueen jäsenellä on todettu sunnuntaina koronavirustartunta, seura kertoi maanantaina.

HIFK:n joukkue taustahenkilöineen on asetettu 14 vuorokauden karanteeniin. Joukkueen toiminta keskeytetään karanteenin ajaksi.

HIFK:n lauantaina kohdannut SaiPa on myös asetettu karanteeniin, ja joukkueen toiminta on keskeytetty. Perjantaina HIFK:ta vastaan pelannut KooKoo puolestaan on asettunut omaehtoiseen karanteeniin ja odottaa lisätietoja tartuntatautiviranomaisilta.

HIFK:lla ja SaiPalla oli ohjelmassa seitsemän peliä kummallakin tämän ja ensi viikon aikana, samoin myös KooKoolla. Runkosarjan päätöspäivä on 13. huhtikuuta.

Liiga kertoi tiedottavansa karanteenien aiheuttamista muutoksista runkosarjan ohjelmaan myöhemmin. Jukurit olisi kohdannut SaiPan keskiviikkona Lappeenrannassa, mutta ottelu on jo poistettu Liigan otteluohjelmasta.

– Meillä on askelmerkit, joiden mukaan edetään. Matka jatkuu kohti Kanada-maljaa, mutta totta kai terveys otetaan huomioon, sen kanssa ei leikitä, Liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä sanoi.

– Jos kaikkia otteluita ei pystytä pelaamaan, niin pistekeskiarvolla mennään, Järvelä muistutti vielä ennen kautta tehdystä linjauksesta.