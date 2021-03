Iltalehti: Olli Jokisen apuvalmentajaksi Jukureihin tulee Vesa Surenkin

Yllätysnimen valmentajaura on ollut värikäs ja poukkoileva.

Mikkelin Jukurien uusi valmentaja Olli Jokinen saa apuvalmentajakseen Vesa Surenkinin, Iltalehti kertoo. Uutisen mukaan Surenkin on todellinen yllätysnimi, joka on valmentajaura on ollut harvinainen värikäs ja poukkoileva.

Surenkin, 56, on viime vuosina valmentanut muun muassa Turkissa ja Tunisiassa sekä Italian, Latvian ja Kazakstanin liigoissa.

SM-liigassa Surenkin on valmentanut kaudella 2005–06 Jokereissa apuvalmentajan roolissa.

Viime kaudella Surenkin toimi muutaman kuukauden KooKoon C-nuorten apuvalmentajana.

Uutisen mukaan Jokinen ja Surenkin tuntevat toisensa hyvin ja he ovat tehneet yhteistyötä.

Jokinen aloittaa 2+1-vuotisen pestinsä Jukureissa toukokuun alussa.