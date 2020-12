Länsi-Savo näyttää sunnuntaina Kampparien ottelun Hänskistä suorana lähetyksenä verkkosivuillaan

Länsi-Savo näyttää sunnuntaina Kampparien ottelun suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Bandyliigan ottelu Narukerää vastaan alkaa sunnuntaina kello 13 Mikkelin Hänskissä.

Lähetys on katsottavissa myös jälkikäteen tallenteena. Ottelun selostaa Ville Niskanen.

Kampparit on tällä hetkellä sarjassa viidentenä neljän pelatun ottelun jälkeen. Koronavirus on sotkenut myös Bandyliigan otteluita, ja Kampparien loppuvuoden peleistä jo neljä on siirretty pelattavaksi ensi vuodelle.