Uutisen takaa: Jukurit on muutamaa pelaajaa vaille valmis, mutta milloin loput hankinnat kannattaa tehdä?

Jukurien runko on koossa ja hankinnat noudattelevat seuran linjaa. Muutama täsmähankinta on kuitenkin vielä paikallaan, mutta vallitsevassa tilanteessa niiden tekemisessä maltti on valttia, kirjoittaa Ville Niskanen.