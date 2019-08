Lappi on neljäntenä Jyväskylän MM-rallissa — Latvala täräytti Äänekosken erikoiskokeen nopeimman ajan

Vesa Pöppönen / All Over Press

Jyväskylän MM-rallin kärjessä jatkaa Ott Tänak 5,4 sekunnin erolla Jari-Matti Latvalaan. Kris Meeke on kolmantena 5,8 sekunnin päässä kärjestä ja pieksämäkeläinen Esapekka Lappi neljäntenä 6,9 sekunnin erolla kärkeen. Teemu Sunisella on ollut vaikea aamu ja hän on vasta yhdeksäntenä 30 sekuntia kärkeä perässä.

— On hämmästyttävää nähdä, miten lujaa muut menevät. Ehkä minun täytyy lähteä ajokouluun, Suninen päivitteli Äänekosken maalissa.

Latvala oli nopein Äänekosken lyhyellä erikoiskokeella. 7,8 kilometrin pätkä taittui aikaan 3.38,1. Latvala nousi samalla Meeken ohi kokonaiskilpailun toiseksi.

— Ihan hyvä aamu. Kaksi vähän huonompaa erikoiskoetta joukossa. Yhdellä oli vähän huonoa ajamista ja toisella meni rengas. Mutta kokonaisuutena ihan hyvä. Ollaan taistelussa mukana, Latvala totesi pätkän jälkeen.

Hyundain Craig Breen hävisi Latvalallle vain yhden kymmenyksen. Kolmanneksi nopein oli Thierry Neuville, joka paransi vauhtiaan huomattavasti verrattuna aamun aiempiin erikoiskokeisiin.

— Olemme työskennelleet säätöjen kanssa. Olen puskenut kovaa, mutta olemme menettäneet aikaa aamun pätkillä, Neuville pohti.

WRC2-luokka jatkuu Kalle Rovanperän kommennossa. Toisena oleva Pierre-Louis Loubet on kuitenkin iskuetäisyydellä 17,9 sekunnin päässä. Rovanperän Skodaan tehdään isoja muutoksia huoltotauolla.

— Vaihdetaan aika paljon osia huollossa. Toivottavasti menee parempaa suuntaan. Alustaa muutetaan vähän samaan suuntaan mitä se viime vuonna oli, Rovanperä paljasti.

Kilpailussa on edessä huoltotauko, jonka jälkeen jatketaan toisella Moksin erikoiskokeella. Tänakin starttiaika on aikataulun mukaan kello 15.24.

EK 6 Äänekoski 1 (7,80 km)

1. LATVALA 3:38.1

2. BREEN +0.1

3. NEUVILLE +0.5

4. TÄNAK +0.5

5. LAPPI +1.2

6. OGIER +2.1

7. MEEKE +2.1

8. MIKKELSEN +2.7

9. SUNINEN +5.0

10. GREENSMITH +5.9

Kokonaistilanne 6/23

1. TÄNAK 36:59.4

2. LATVALA +5.4

3. MEEKE +5.8

4. LAPPI +6.9

5. BREEN +9.1

6. OGIER +12.6

7. MIKKELSEN +13.9

8. NEUVILLE +23.9

9. SUNINEN +30.9

10. GREENSMITH +1:02.8

Jyri Salonen