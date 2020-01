Kamppareilla hyvä fiilis ja maukas voitto Narukerästä Hänskissä — Kotivoitto lukemin 3—0

Nollapelejä tulee koko joukkueen hyvällä puolustuspelillä. — Juuso Tervonen

Mikkelin Kampparit sai askelmerkkinsä kuntoon vuoden ensimmäiseen peliin. Bandyliigan sarjakakkonen Porin Narukerä kaatui 3-0 (2-0) –lukemin Hänskissä lauantaina.

Kauden seitsemännellä voitollaan Kampparit nousi jakamaan toista sijaa tasapistein (14) Narukerän kanssa.

Kampparien valmentaja Antero Levänen oli tyytyväinen siitä, että miten joukkue onnistui puolustuspelaamisessa. Asiaa oli käyty läpi niin viikon harjoituksissa kuin kauden puolivälin palaverissakin.

— Oltiin hyvin mukana teemassa, mitä tällä viikolla on harjoituksissa kehitelty ja mitä pojat itseltään peräänkuulutti, sanoi Levänen.

Tasainen avausjakso kääntyi Kamppareille Narukerän jäähyjen myötä

— Yksi syy siihen, että tulostaululla on nolla, on se, että me haluttiin, että siellä on pieni luku tänään.

Kampparit sai otteluun hyvän alun, kun pomppupallo löysi tiensä Porin Narukerän maaliin Eetu Karhusen mailasta jo neljännellä minuutilla.

Tasainen avausjakso kääntyi Kamppareille Narukerän jäähyjen myötä. Mikkeliläiset saivat käytettyä jakson lopussa kahden miehen ylivoimansa, kun Ilia Sokolov teki hyvän nousun oikealta laidalta ja laukoi pallon maaliin.

Avausjakson peliä häiritsi hieman jakson puolivälissä sakea lumisade.

— Oltiin aavistuksen terävämpiä avausjaksolla, ja pystyimme pitämään vastustajan pois huippupaikoilta, mietti Levänen.

Sokolov vei Kampparit 3-0–johtoon laukomalla Karo Liimataisen laukauksesta kimmonneen irtopallon verkkoon.

Kotijoukkueen tiivis puolustaminen jatkui viimeiselle 20 minuutille saakka.

— Onneksi se meidän teema kantoi meidät loppuun asti. Jos Narukerä olisi saanut siihen ensimmäisen ja toisen maalin, niin viimeiselle vartille olisi tullut täysi kapina, sanoi Levänen.

Kauden toisen nollapelinsä pelannut Kampparien maalivahti Juuso Tervonen kiitteli joukkueen puolustuspelaamista.

— Nollapelejä tulee koko joukkueen hyvällä puolustuspelillä, ei se ole aina maalivahdista kiinni.

— Kauden paras puolustuspeli, siinä on ollut kauden aikana ongelmia. Tänään puolustettiin täydet 90 minuuttia tiiviisti koko joukkueella.

Tervoselle jäi tämän vuoden puolen ensimmäisestä pelistä onnistunut tunnelma ja koko joukkueelle teki hyvää maukas voitto Narukerästä.

— Hyvä fiilis jäi. Ensimmäisen puoliajan lumisade sotki vähän peliä, pallo pomppi molemmilla. Toiselle puoliajalle saatiin hyvä jää. Tiedettiin, että Kerä tulee lujaa toiselle puoliajalle ja oltiin valmistautuneita siihen.