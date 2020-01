Jukurit ei suostunut luovuttamaan Lukolle — Kohtaaminen raumalaisten kanssa päättyi jälleen 3-2 lukemiin

Rauman Lukon ja Mikkelin Jukurien kaikki kolme liigakohtaamista ovat tällä kaudella päättyneet 3-2 kotivoittoon, vaikka perjantaina näyttikin vielä kolmannen erän puolivälissä siltä, että Lukko menee väkisin menojaan. Raumalaiset johtivat ottelua jo selvin 3-0 numeroin, mutta Martins Dzierkalsin ja Teemu Henritiuksen 26 sekunnin sisään päätöserän puolivälissä leipomat kavennusmaalit tekivät pelistä lopulta taas tiukan.

— Maalin tappiot vetävät aina hiljaiseksi. Me tulimme peliin hyvin ja alussa oli kolme puolittaista läpiajoakin. Pelejä on kuitenkin vaikea voittaa, kun otetaan noin paljon jäähyjä ja vastustajalla on riittävästi erityisosaamista, Jukurien vastuuvalmentaja Pekka Kangasalusta harmitteli.

Tälläkin kertaa virheistä rokotettiin vähän turhan kovalla kädellä. — Joonas Kalliola

— Viisi viittä vastaan oltiin hyviä, mutta oma ylivoima jäi taas vähän vajaaksi. Osittain siihen vaikutti tietysti Lukon maalissa torjuneen Lassi Lehtisen huikea peli, myönsi Kangasalusta.

Jukurit iski kaksi nopeaa maalia

Lukko sai otteluun paremman alun ja ensimmäiselle erätauolle mentiin kotijoukkueen 1-0 johdossa. Maalin viimeisteli ylivoimalla Kristian Pospisil.

Toinen erä mentiin maaleitta, mutta kolmannessa Lukko iski ensin peräjälkeen kahdesti. 2-0 maalista vastasi ensimmäisen kerran tällä kaudella osunut puolustaja Ilkka Heikkinen ja 3-0 teki vain vajaa puoli minuuttia myöhemmin toinen konkari eli Toni Koivisto. Myös Heikkisen osuma syntyi ylivoimalla.

Peli näytti jo ratkenneen, mutta mikkeliläisleirissä siihen ei suostuttu uskomaan. Dzierkals kavensi ensin maalin edestä tilanteeksi 3-1 ja vain 26 sekuntia myöhemmin yllätti edellisessä Rauman kohtaamisessa kahdesti osunut Henritius Lehtisen samasta paikasta.

— Me kutsuimme kaverin karkeloihin kolmannen erän puolivälissä kahdella identtisellä puolustusvirheellä. Ei siihen sen enempää tarvittu, kolmen pisteen voitosta selvästi huojentunut Lukon käskijä Pekka Virta tiivisti.

Kalliola harmitteli jäähyjä

Yksi Jukurien pirteimmistä pelaajista perjantaina oli Lukossa kiekko-oppinsa saanut Joonas Kalliola, joka teki juuri sitä, mitä parhaiten osaa eli repi, riisti ja ärsytti.

— Peli oli sellainen, mitä voi Lukkoa vastaan odottaakin eli niin vauhtia ja kovaa kamppailua riitti molemmin puolin. Tälläkin kertaa virheistä rokotettiin vähän turhan kovalla kädellä, Kalliola myönsi.

— Me ikävä kyllä rupesimme toimittamaan kiekkoa vähän liian myöhään vastustajan maalille. Kun siihen ryhdyttiin, niin tulostakin alkoi syntyä, hän harmitteli.

— Lukkoa vastaan on aina erityistä latausta varsinkin Raumalla, vaikka siellä ei enää vanhoja pelikavereita löydykään, tunnusti Kalliola.

Näin pelattiin

1. erä: 14.04 Kristian Pospisil (Justin Danforth, Ponthus Westerholm) 1–0 yv.

Jäähyt: 12.06 Mika Partanen Ju 2 min, 31.21 Danforth Lu 2 min, 31.21 Ville Leskinen Ju 2 min.

2. erä: maaliton.

Jäähyt: 23.23 Joonas Kalliola Ju 2 min, 25.32 Pathrik Westerholm Lu 2 min, 33.28 Teemu Henritius Ju 2 min, 39.43 Ville Hyvärinen Ju 2 min..

3. erä: 41.59 Ilkka Heikkinen (Westerholm, Sebastian Repo) 2–0 yv, 42.18 Toni Koivisto (Linus Nyman, Eetu Koivistoinen) 3–0 vm, 51.07 Martins Dzierkals (Axel Rindell, Jakovenko) 3–1, 51.33 Henritius (Jimi Jalonen, Samuli Piipponen) 3–2.

Jäähyt: 40.40 Jakovenko Ju 2 min, 42.51 Jesse Ruotsi Lu 2 min, 44.04 Jonne Tammela Lu 2 min, 48.38 Charles Sarault Ju 2 min, 57.23 Danforth Lu 2 min.

Jäähyt yhteensä: Lukko 5x2 min=10 min, Jukurit 7x2 min=14 min.

Maalivahtien torjunnat: Lassi Lehtinen Lukko 8+9+8=25, Sami Rajaniemi Jukurit 8+9+3=20, pois: 58.18-58.22 ja 58.49-60.00.

Yleisöä: 3 302.

Erotuomarit: Jukka-Pekka Koistinen, Jari Leppäalho ( Joona Elonen, Niko Jusi).