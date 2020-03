Mikkelin Pallo-Kissojen miehistö jalkapallon Kakkoseen täydentyy Antti-Pekka Kesosella. Kesoselle, 26, ensi kausi on kolmas MiPK:n paidassa. Jyväskylästä lähtöisin oleva Kesonen on pelannut kaudet 2014–2017 Mikkelin Palloilijoiden riveissä.

– AP tuo paljon kokemusta ja esimerkkiä joukkueeseemme. Hän on todella esimerkillinen harjoittelija, että urheilija. Kyselyjä hänellä oli ylempääkin, mutta onneksi hän halusi sitoutua projektiimme mukaan, MiPK:n valmentaja Tommi Ekmark kertoo seuran verkkosivuilla.

Kesosen ja torstaina sopimuksen tehneen Gerald Benin myötä MiPK:lla on 22 sopimuspelaajaa, joista kaksi on maalivahteja. Ekmark on tyytyväinen nyt jalkeilla olevaan miehistöön.

– Hyvältä näyttää. Yhtä pelaajaa vielä etsimme topparin tontille. Tilanne on tietysti vielä auki sen suhteen, milloin sarja alkaa, Ekmark sanoo viitaten uutiseen Veikkausliigan aloitusajankohdan siirtymisestä kesäkuulle.

Mikkelin Pallo-Kissat ja Lahden Reipas ovat peruneet lauantaiksi suunnitellun harjoitusottelun.