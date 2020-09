Antti-Pekka Kesosesta on kasvanut Mikkelin Pallo-Kissojen luottomies. Sitten siirryttyään paikalliskilpailija Mikkelin Palloilijoiden riveistä punanuttuihin vuonna 2018 Kesonen on pelannut kaikki jalkapallon Kakkosen 55 ottelua alusta loppuun asti. Torstaina on siten luvassa 56:s peli, kun MiPK kohtaa lappeenrantalaisen Pepon kotonaan Urheilupuistossa.