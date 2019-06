MiPK haluaa suoraviivaisuutta hyökkäyskolmannekselle — sunnuntaina vastassa NJS

Mikkelin Pallo-Kissat päättää alkukauden otteluruuhkan sunnuntaina Urheilupuistossa, kun Nurmijärven Jalkapalloseura suorittaa kauden toisen vierailunsa Etelä-Savoon. Mikkelin Palloilijat löi NJS:n kauden avauskierroksella maalein 2—0.

Otteluruuhkaa on ollut myös vierailijalla, joka avasi kauden voittotilinsä helatorstaina. NJS löi VJS:n kotonaan maalein 1—0.

Kun pelaamme samalla tavalla, on meitä todella vaikea voittaa tässä sarjassa. — Janne Moilanen

— Kyllä kaksi peliä viikossa on silloin tällöin ihan ookoo, vaikka Kakkosen tasolla taustalla voikin olla esimerkiksi työesteitä tai opiskeluja, joiden takia harjoituspohja on jäänyt kehnommaksi. Treenikausi ennen pelejä on kuitekin pitkä ja mukavampihan se on pelata, MiPK:n valmentaja Janne Moilanen miettii.

MiPK:n tarkka kokoonpano selviää vasta pelipäivänä, sillä muutamilla pelaajilla on pieniä vammoja. Moilasella on kuitenkin varaa myös kierrättää pelaajia tarpeen tullen.

— Maalivahti vaihtuu. Jonne Uronen pelaa nyt maalissa. Katsotaan sunnuntain aamutreenien perusteella, millä miehistöllä peliin lähdetään.

Myös MiPK:lla on hyviä muistoja nurmijärveläisten kohtaamisesta, sillä viime kaudella molemmat keskinäiset pelit menivät punapaidoille. Mikkelissä MiPK oli parempi maalein 3—0 ja Nurmijärveltä pisteet lähtivät Mikkeliin Rafaelin osumalla.

Puolustus on iskussa

NJS on aloittanut kauden vähämaalisesti, sillä viidessä ottelussa nurmijärveläiset ovat osuneet vain neljästi.

Moilanen on ottelun alla muutoinkin luottavaisin mielin. Vaikka alla on tappio, peliesityksessä sarjan kärkipäähän ennakoitua Pepoa vastaan oli paljon hyvää.

— Puolustuksemme oli todella hyvä. Kun pelaamme samalla tavalla, on meitä todella vaikea voittaa tässä sarjassa. Kun päästää vähän maaleja, taistelee aina voitosta.

Voittokantaan paluu pitäisi isännät tiukasti mukana Kakkosen A-lohkon kärjessä. Kolmessa päivässä ei suuria muutoksia ehdi tehdä, eikä Moilanen näe niille tarvettakaan.

— Samalla taktisella ajatuksella lähdemme, kuten viime peleihinkin. Keskikentän puolustava pelaaja Ville Kirvesojan ja Antti-Pekka Kesosen takana on toiminut hyvin, Moilanen sanoo.

Lappeenrannassa joukkue jäi ilman maalia ja kunnon tekopaikkoja, mutta lääkkeitä hyökkäyspelin parantamiseen on etsitty.

— Välipäivien pieni taktinen asia on hyökkäyspäähän. Hyökkäyskolmannekselle haetaan lisää tehoa suoraviivaisuudella. Murtautumisvaiheessa on oltava suoraviivaisempia ja hieman nopeampia, Moilanen linjaa.