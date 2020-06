Navi lähtee vahvistuneena suunnistuskauteen: Sami-Petteri Juopperi ja Aleksi Sopo vaihtoivat Navin väreihin

Suunnistuseura Navin edustusjoukkue leireilee parhaillaan Mikkelissä ja maanantaina leirin ohjelmaan kuului paluu 19 vuotta taaksepäin.

Navi järjesti 8.–10.kesäkuuta 2001 suunnistuksen avoimet PM-kilpailut Mikkelissä. Yhtenä kilpailuna oli pikamatkan kilpailu, jonka kilpailukeskuksena oli Tuukkalan kenttä.

Navin miessuunnistajat päättivät uusia kilpailun ja suunnistivat ratamestari Kai Hirvosen tekemän miesten 4.5 km radan uudestaan. Todettakoon, että nykyisin pikamatkan kilpailuja ei enää järjestetä, kun kilpailuohjelmiin on määritetty sprinttimatkat ja maastokisoissa suunnistetaan keskimatka ja pitkämatka.

Maasto muuttunut vuodesta 2001

Vuonna 2001 pikamatkan miesten sarjan voitti sateisessa säässä Norjan Jörgen Rostrup ajalla 26.48. Paras suomalainen oli Juha Peltola, jonka sijoitus oli kahdeksas ajalla 27.51.

Navin Olli-Markus (Oma) Taivainen pääsi minuutin päähän Rostrupin ajasta.

– Maasto on muuttunut jonkin verran vuodesta 2001. Uusia hakkuita ja uria on tullut, mutta hyvä ja tekninen rata tämä on vieläkin, pohti Taivainen, joka toimii myös seuran valmentajana.

– Tänä vuonna kilpailukausi pääsi käyntiin kesäkuun alussa, joten tällaiset retrokilpailut oikeilla ja vaativilla radoilla antavat lisäarvoa harjoitteluun. Samalla voi verrata omaa suorituksen tasoa aikaisempiin tulosluetteloihin, perustelee Taivainen harjoitusta.

Navi on saanut koottua hyvän kotimaisen kuuden pääsarjasuunnistajan ryhmän, jossa on reserviä myös viestejä ajatellen. Lisäksi seuralla on neljä ulkomaalaista suunnistajaa, mutta korona-rajoitteiden takia heidän roolinsa jäänee tänä vuonna pieneksi.

Sami-Petteri Juopperi ja Aleksi Sopo siirtyivät Navin riveihin talven aikana.

30-vuotias liikunnanohjaaja Juopperi muutti Rovaniemeltä Mikkeliin. Pellon Ponnen kasvatti päätti hakea muutosta uralleen ja odottaa kovasta ryhmästä sparrausta omaan tekemiseensä.

Navin maine on hyvä ja pääsen kehittymään suunnistajana itseäni paremmassa porukassa. — Aleksi Sopo

– Kävin talvella Oman kanssa treenaamassa ja hän houkutteli Naviin, kun hän totesi, että olen hyvässä kunnossa. Tavoite olisi saavuttaa vuoden 2017 taso ja päästä 10 parhaan joukkoon SM-kilpailussa, Juopperi kertoo.

24-vuotias Aleksi Sopo siirtyi Naviin Kuopion Suunnistajista. Lappeenrannan yliopistossa energiataloutta opiskeleva Sopo uskoo kehittyvänsä seurasiirron myötä.

– Navin maine on hyvä ja pääsen kehittymään suunnistajana itseäni paremmassa porukassa. Alussa tavoite on päästä mukaan koviin viesteihin ja saada siten varmuutta omaan suorittamiseen. Motivaatiota seuran vaihto on ainakin lisännyt, kertoo Sopo.

Korona siirsi Jukolaa

72. Jukolan ja 43. Venlojen viesti, Napapiiri-Jukola 2020 piti järjestää tulevana viikonloppuna Rovaniemellä, mutta koronapandemian takia kilpailua siirrettiin vuodella.

Rajoitusten puitteissa Jukola-viikonloppuna pystytään järjestämään pienempiä tapahtumia, kuten Kerava-Sipoo Jukolan 1995 uudelleen juoksu Sipoossa. Kyseessä on kutsukilpailu alkuperäisillä radoilla, rastipisteillä ja vain joiltakin oleellisilta osilta päivitetyllä vuoden 1995 kartalla.

Navi sai kutsun kymmenen muun seuran tapaan ja osallistuu retrokisaan. Navin tavoitteena on saada mahdollisimman ehjä suoritus ja sitä myöten sijoitus voi olla korkeakin.

– Haastavaa kilpailu on tulossa, vaikka radat ovat tiedossa. Sipoonkorven pienipiirteinen maasto on todella pienipiirteinen ja kun käytössä on 1:15 000 mittakaavan kartta, niin virheitä tulee, arvioi Taivainen.

– Yöosuuksilla voi tulla suuriakin pummeja, kun ei ole perinteisen Jukolan tapaan muita suunnistajia maastossa, eikä muodostu uria, jotka helpottaisivat etenkin rastien läheisyydessä, analysoi Taivainen kilpailun haasteita. Lisäksi jokaisella suunnistajalla on gps-laite mukana, joka lisää myös painetta. kun kilpailija tiedostaa, että suoritusta seurataan vastaanottimissa.

Joonas Ahola olisi kuulunut myös joukkueeseen, mutta hän ei jalkaleikkauksen takia voi suunnistaa.

– Nyt oli oikea hetki leikata vaiva, kun kausi on muutenkin vajaa, toteaa Taivainen, joka on myös Aholan henkilökohtainen valmentaja.