Matti Kohonen jatkaa MP:n puolustuksessa

Viime viikolla valmistautumisen Kakkosen tulevaan kauteen aloittanut Mikkelin Palloilijat on solminut 1+1 -vuotisen jatkosopimuksen Matti Kohosen kanssa.



MP:llä on nyt yhdeksän pelaajasopimusta ja sopimusneuvottelut käyvät kuumina.



Viime kaudella polvivamman takia vain kahdeksan Kakkosen ottelua pelannut Matti Kohonen, 23, on monipuolinen puolustuspään pelaaja, jolta luonnistuu puolustuslinjassa paikka kuin paikka.



— Halusin jatkaa, koska näen joukkueessa potentiaalia ja haluan olla mukana nostamassa Mikkelin Palloilijoita takaisin tasolle, jolle se kuuluu.



— Odotan tulevalta kaudelta ehjempää niin joukkueena kuin henkilökohtaisesti. Juhlavuosi Mikkelin Palloilijoille tavoitteena on tehdä siitä sen arvoinen.



Päävalmentaja Janne Wilkman on tyytyväinen Kohosen jatkoon.

— Matilla on kaikki ominaisuudet pelata Kakkosta korkeammallakin tasolla ja tästä potentiaalista meidän pitää saada tulevalla kaudella enemmän irti.